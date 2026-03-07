Aprobación inicial del cambio de uso de suelo en el Seminario para el gran hospital privado de Grupo Recoletas

El pleno municipal del Concello de Ourense aprobó inicialmente, con los votos favorables de PP y DO y la abstención de BNG y PSOE, la modificación del PXOM, para recalificar el suelo de uso religioso a sanitario-asistencial, en el entorno del Seminario. Este cambio permitirá edificar en los terrenos de la antigua Casa de Ejercicios un gran centro hospitalario del Grupo Recoletas, con una inversión de unos 40 millones de euros.

Aunque el debate a favor o en contra del crecimiento de la sanidad privada en la ciudad frente a la pública generó un largo intercambio de opiniones de más de media hora, este fue el único punto resolutivo de una sesión plenaria en la que también se debatieron mociones de calado. Entre ellas figuraban la elaboración de un plan integral de obras para evitar nuevos socavones de riesgo, como el de Pena Trevinca, o una iniciativa para detectar y prevenir la soledad en personas mayores. Sin embargo, el debate derivó en momentos de gran confrontación política.

El cambio de uso de los solares dejó sobre la mesa visiones políticas diferentes. Para el BNG, supone potenciar un modelo sanitario privado en lugar de reforzar las carencias de la sanidad pública . María Fernández, del PSOE, también expresó sus dudas sobre la falta de claridad en el doble uso —asistencial y sanitario— previsto en el nuevo proyecto del Grupo Recoletas, el primero en Ourense tras adquirir y fusionar las otras dos clínicas privadas de la ciudad, El Carmen y Cosaga.

Frente a las dudas del BNG sobre la rentabilidad en ámbitos tan sensibles como la sanidad, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, defendió el derecho de cualquier empresa, también del ámbito sanitario, a obtener beneficios.

¿Un Povisa en OU?

El regidor señaló que se estudiaron otras ubicaciones que finalmente fueron descartadas, entre ellas una en la zona de Reza. También afirmó que supuestamente grupos mexicanos o la propia Povisa de Vigo se habrían puesto en contacto con él para trasladarle su interés por encontrar terrenos para otros hospitales privados en Ourense.

Según Jácome en el caso de Recoletas, se habló de posibles suelos en Barrocás y en O Vinteún, además de otros terrenos de la Iglesia. La primera opción era un solar «enorme en Reza, que llegaba casi hasta la autovía» y que permitiría un modelo hospitalario horizontal, «ya que quieren trabajar en horizontal y no en vertical». Señala que no lo hubiera aprobado pues veía posibilidad de hacer un «gran pelotazo»· en Reza , cambiando suelo rústico de bajo precio por asistencial.

El pleno también debatió la moción presentada por el PSOE por un Ourense en femenino, bajo el lema «Ourense coas mulleres. Memoria e respecto». La iniciativa fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.

Durante el debate hubo coincidencia en que la igualdad solo puede construirse gestionando todos los ámbitos desde una perspectiva de igualdad e inclusión. En ese sentido, la concejala del BNG Erea Blanco defendió la importancia de avanzar «desde la inserción y la autonomía económica de las mujeres».

Ante las críticas de la oposición por la demora en algunos trámites, como la inclusión de más nombres femeninos en el callejero, la concejala de Igualdad, Noa a Rouco, explicó los programas que se desarrollan para fomentar la igualdad desde la escuela. También dio por buenas las propuestas para incorporar más nombres de mujeres al callejero y se mostró abierta a aceptar ideas de asociaciones feministas, «algo que aún no ha ocurrido», señaló.

Otro de los asuntos aprobados fue la moción del PSOE para elaborar un plan integral de control, mantenimiento y reforma de las infraestructuras públicas con el objetivo de evitar socavones como el que se produjo recientemente.

El concejal de Urbanismo, Fran Lorenzo, aprovechó el debate para criticar la escasa inversión de la Xunta frente a las más de 400 obras realizadas por el Concello. No faltaron tampoco críticas de la oposición a la calidad de esas obra y su demora y la necesidad de adjudicar un plan de saneamiento que subsane los fallos en la red.

Por su parte, la moción del BNG que proponía modificar el IBI a los grandes tenedores con más de cuatro viviendas vacías durante más de dos años fue rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de PSOE y DO.

El pleno aprobó también la moción del PP para «luchar contra la soledad no deseada en personas mayores» de la ciudad, que contó con el apoyo además de PSOE y BNG y la abstención de DO.

La propuesta intenta crear un plan de detección y acción de casos de soledad no deseada e implicó en una crítica acerada de la oposición contra el Gobierno Local y de este con la Xunta por todos los proyectos de ayuda suprimidos muchos de apoyo al mayor.

Jácome critica la sentencia que le condena : ¿A quien va a creer, a la jueza, a Natalia o a mi?

Uno de los momentos más esperados era el de la lectura de la sentencia del TSXGque condena al alcalde por haber vulnerado el derecho de intervención de la portavoz socialista Natalia González, en un pleno del año 2023.

La lectura de los 12 largos folios del fallo del TSXG, tras no aceptar el Supremo el recurso de casación del denunciado, la trasladó finalmente Jácome al secretarui del plenom Francisco Cacharro.

Al final de la lectura el regidor concedió derecho a intervenir a la propia Natalia González, quien indicó que «aparte de condenado el regidor es un cobarde». Señaló que toda la corporación debía felicitarse por un fallo a favor «de la democracia y la igualdad» e invitó al regidor a «ser valiente, dar un paso y pedir perdón».

Nada más lejos. Primero señaló que la edil no estaba en turno de palabra en aquel pleno en el que la solicitó , ni hablando del tema que se trataba. Que él cumplió el ROF, el reglamento intetrno . Luego culpó a la prensa de contar mal el fallo y a la juez de «reproducir íntegramente» lo que dijo ·el fiscal que era «de libre designación del PSOE».

Finalmente no ganó el proceso, –y ya van varios culpables, de ello jueza ¿inducida por el fiscal? y su defensa– porque la funcionaria del Concello que llevó «no me defendió bien», dijo . Todo esto lo remató ayer con un pulso al Supremo. «¿A quien van a creer a la jueza, a Natalia o a mi?», razonó. Así invitó a que se revise el minuto 5 del pleno del octubre de 2023, colgado en redes para demostrar que, como es habitual, él no se equivocó.