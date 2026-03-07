9 millones para reparar las carreteras estatales tras los temporales

Una inversión de 9 millones de euros financia la reparación de los desperfectos en las vías de titularidad estatal causados por los temporales de enero y febrero. En territorio ourensano, el plan especial de reparación y conservación de carretera del Estado contempla intervenciones en las autovías A-52 y A-75, así como en las carreteras N-120, N-525, N-540, N-541 y N-532. El deterioro del firme, agravado con las intensas lluvias del inicio de 2026, elevan el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico y acelera el desgaste de componentes de los vehículos, como los neumáticos y los amortiguadores.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, acudió este viernes a O Barco de Valdeorras, para comprobar el avance de las obras de asfaltado del firme en la N-120. El político sostiene que el Ejecutivo «actúa sen demoras, con investimento real, para restaurar o bo estado das infraestruturas e lograr unha condución plenamente segura, nas mellores condicións». Santos valora la «axilidade» del Ministerio de Transportes, cunha «resposta inmediata» para rehabilitar las carreteras estatales de la provincia, tras los daños del efecto de las borrascas de 2026. «Os traballos comezaron apenas 15 días despois das últimas choivas fortes», subraya el subdelegado.