Un 8-M que abre mil ventanas para dar visibilidad al papel de las mujeres

Desde hace varios días, y hasta bien entrado el mes de marzo, Ourense será una casa con mil ventanas abiertas, a través de las cuales para rendir homenaje a las mujeres en ese día de lucha por la igualdad que es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra oficialmente este 8 de marzo y en muchos , casos para visibilizar un trabajo a veces invisible.

Desde lecturas de manifiestos internacionales en defensa de la mujer, como el que se dio ofreció ayer en el Concello y en otras instituciones, hasta homenajes concretos como el que organizó ayer Cruz Roja Ourense para recordar que el duro trabajo de los cuidados recae en un 82 % de los casos, en las mujeres. La cita sirvió para «reflejar la carga mental que afecta a las mujeres e invitar a reflexionar sobre cómo aligerar ese peso invisible».

Al finalizar dicha actividad , se realizó una foto de familia con participantes, personal voluntario y técnico, tras la lectura de un poema dedicado a la mujer por parte del voluntariado de los talleres de personas mayores.

También ayer el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, y la directora general de Promoción de la Igualdade, María Quintiana, participaron en el encuentro “Hablamos de talento, igualdad y futuro” del Club de Redeiras, organizado por AJE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. La jornada contó con la participación de emprendedoras y profesionales de diferentes sectores y se celebró en el polígono industrial de Pereiro de Aguiar.

En el Concello de Ourense se daba también lectura a las 8.45 horas al manifiesto institucional de apoyo a las mujeres, momentos antes del pleno ordinario de marzo. Además, ayer por la mañana, se celebraron otros actos, como la concentración de Comisiones Obreras ante el edificio sindical en el Parque de San Lázaro, bajo el lema reivindicativo del 8M «O poder das mulleres. Poder que constrúe».

En la jornada de ayer los homenajes tuvieron también su apartado musical, con la celebración, a las 19.30 horas, de un concierto en el Teatro Principal a cargo de la Xove Orquestra Ourensanía, con motivo de la celebración de este primer concierto 8M en el que la música tocó a favor de la igualdad de las mujeres.

Si bien el día grande de celebraciones será este domingo, algunas actividades se han adelantado al viernes o sábado, al tratarse de un día no lectivo. Así, en el Liceo, hoy sábado a partir de las 11.30 horas, el colectivo Mirada Mulleres +60 organiza un acto poético con lectura del Manifiesto de las Mujeres 2026 a cargo de Olga Nóvoa, que también ofrecerá un recital de poesía, además de la actuación del grupo de danza Coppelia bajo el título «Del ruido a la palabra».

También hoy sábado, víspera del Día Internacional de la Mujer, el PP celebrará un acto conmemorativo a las 20.00 horas en los jardines del Padre Feijóo.

Las citas más importantes tendrán lugar mañana, 8M, en la ciudad, con la VII Carrera de la Mujer. La primera salida será a las 10.15 horas con la llamada carrera inclusiva desde Plaza Mayor y solo un kilómetro de recorrido. A las 11.00 horas se celebrará la propia VII Carrera de la Mujer, con un itinerario de cinco kilómetros.

Está prevista también para el domingo una manifestación del 8M organizada por asociaciones locales que recorrerá el centro de la ciudad.

También este domingo, a las 12.00 horas, en Barbadás se dará lectura al manifiesto del 8M en una carpa instalada cerca de la rotonda de la Familia, en A Valenzá.

En Allariz también habrá mañana, 8 de marzo, a las 11.30 horas, lectura de un texto institucional por la igualdad en la Plaza Mayor y una andaina, así como el Festival Alaricano pola Igualdade a las 13.00 horas en la misma plaza.

En Celanova el domingo se celebra Mercado con M de Muller en la plaza de abastos. Está organizado por Celanova Chea y se dedica a fomentar el talento femenino. El horario de estas cita que marida reivindicación y jornada de ocio, será de 11.00 a 20.00 horas.