Xinzo solicita ayuda al Estado tras cuantificar en 1,1 millones los daños de las inundaciones

Las incesantes lluvias del pasado mes de febrero derivaron en graves inundaciones, que generaron importantes daños también en bienes de carácter público. El Concello de Xinzo ha hecho el inventario de los desperfectos causados por este temporal y ha enviado un escrito solicitando ayuda ante la Subdelegación del Gobierno.

Según los cálculos del Concello de Xinzo, su valoración técnica de los daños causados por las inundaciones se cifra en 1.135.459 , IVA incluido. «Esa sería la inversión necesaria para devolver a la normalidad las infraestructuras municipales dañadas por las fuertes lluvias», indican desde el Concello de Xinzo.

Recuerdan que «la virulencia del temporal obligó al Ayuntamiento a activar por primera vez el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Inundaciones el pasado 3 de febrero».

Reparar «lo antes posible»

«La rápida activación del Plan de Inundaciones y la coordinación desde el Puesto de Mando Avanzado fueron determinantes para proteger a las personas y evitar males mayores», explica el alcalde de Xinzo, Amador Díaz. Sin embargo, la fuerza del agua castigó duramente nuestras infraestructuras. Ahora que pasó la emergencia, nuestra prioridad es gestionar y alcanzar todos los fondos posibles para arreglar estos estragos lo antes posible».

Afirma que la intervención que hay que realizar en la comarca para reparar los daños llega a 75 kilómetros de vías provinciales.

El proyecto remitido al ministerio recoge un plan de choque integral. El concejal de Obras, Ramón Gómez, detalló la magnitud de los trabajos proyectados: «Hablamos de una intervención muy necesaria. Vamos a tener que actuar sobre un total de 75 kilómetros de vías municipales en todo el ayuntamiento, para garantizar la seguridad vial y el acceso de nuestras vecinas y vecinos a sus fincas y propiedades».

En este listado de las obras que quedan pendientes por reparar tras las inundaciones del pasado mes de febrero, el Concello ha ido recogiendo los trabajos pendientes en su memoria, dividido en varios bloques principales.

Por un lado están las pistas de tierra afectadas por las inundaciones, que son 55 kilómetros lineales. La actuación prevista por el Concello de Xinzo consiste en trabajos de apertura y limpieza de cunetas, así como la extensión y perfilamiento de una nueva base de zahorra artificial mediante motoniveladora.

Las pistas pavimentadas afectadas por el temporal suman un total de 20 kilómetros lineales, también según el informe del Concello de Xinzo, y urge realizar en ellas labores de limpieza de cunetas, así como proceder al bacheo con aglomerado en un firme de 5 centímetros y a la aplicación de un triple arroyo asfáltico.

Finalmente, está la reposición de canalizaciones afectadas. El trabajo previsto incluye el suministro e instalación de 500 metros cúbicos de tubos de PVC, para recuperar los accesos las fincas y propiedades particulares, además de la limpieza, reposición y mejora de colectores de pluviales en varias ubicaciones del término municipal.

Noticias relacionadas

Con la lista de daños ya elaborada, ahora el Concello de Xinzo afirma que «esperamos ahora una resolución favorable por parte del Estado para poder licitar y ejecutar estas obras a la mayor brevedad posible», afirman.