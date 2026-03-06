Retiran el pasaporte y obligan a comparecer cada 15 días en el tribunal a un condenado por violar a una menor en un callejón en Ourense

En una sentencia reciente, que no es firme y será recurrida por la defensa en apelación al TSXG, la Audiencia Provincial de Ourense condena a siete años de prisión a un joven por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada tras la agresión sexual: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria, considera el tribunal juzgador. El joven, que continúo de fiesta después de los hechos, se prevalió de la «situación de indefensión» de la perjudicada, que «carecía de capacidad de consentir», según expresó la Audiencia Provincial en esa sentencia. A la vista de que ya pesa una condena sobre el acusado, el tribunal celebró este jueves una comparecencia con la presencia en la sala de la Fiscalía, la defensa, la acusación particular y el propio condenado. La vista tenía por objeto resolver acerca de su situación personal en este momento del procedimiento judicial. Seguirá en libertad, aunque con medidas cautelares. Hasta el momento, en la causa no pesaba contra él ninguna restricción.

Después de la condena de primera instancia, dictada el pasado 26 de febrero, la Fiscalía solicitó la convocatoria de la comparecencia y la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional, así como la obligación de que comparezca los días 1 y 15 de cada mes ante el tribunal sentenciador. La sala acuerda ambas medidas pero, en cambio, rechaza una petición adicional de la acusación particular, que solicitó la imposición de una fianza de 32.000 euros, con el fin de asegurar el pago de las indemnizaciones, en el supuesto de que la sentencia condenatoria se declare firme tras los recursos.

En la vista celebrada este jueves en la Audiencia, la defensa expresó que el acusado no tiene ninguna intención de sustraerse a la acción de la justicia. El letrado argumentó que el joven se presentó al juicio y cuenta con arraigo en Ourense, donde estudia y reside junto a su padre y hermano. El defensor no se opuso a la imposición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, pero sí a la fianza que pretendía la acusación particular. Esta petición «es impertinente, al versar exclusivamente la comparecencia sobre la solicitud de medidas cautelares personales», aclara la Audiencia en el auto.

La retirada del pasaporte más la prohibición de obtenerlo, así como la prohibición de salida del territorio nacional, y también la obligación de que el condenado comparezca ante la Audiencia Provincial los días 1 y 15 de cada mes, son medidas cautelares «en aras a evitar que se sustraiga a la acción de la justicia», subraya el tribunal.

Los magistrados juzgadores advierten al acusado de que debe «poner en conocimiento cuantos cambios de domicilio verifique», y también lo avisan de que si incumple alguna de las restricciones impuestas «podrá modificarse su situación personal adoptando medidas cautelares más restrictivas de su libertad personal». Por ejemplo, el ingreso en prisión.