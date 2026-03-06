El programa "Galicia Avanza" impulsa la internacionalización de 30 PYMES gallegas en 25 países, con Europa como destino principal

Hay ocasiones en las que, para volar y llegar a lo más alto, no hace falta ir a Peinador o a Lavacolla, sino al polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Y no, no es que el concello ourensano cuente ahora con un autódromo, sino que desde 2022 se lleva a cabo en la Tecnópole «Galicia Avanza» un programa de aceleración cuyo objetivo es ayudar a que pequeñas y medianas empresas con talento puedan internacionalizar sus negocios. Ayer, el Parque Tecnolóxico de Galicia recibió a sus más recientes pasajeros: las 30 PYMES que participaron en la cuarta edición, y que presentaron los logros conseguidos gracias al programa impulsado en colaboración con la Consellería de Economía e Industria a través del Igape.

La presentación de resultados tuvo un carácter creativo a través del espectáculo «Galicia Got Business», en el que los emprendedores tuvieron que tirar de arte para mostrar su talento ante un jurado compuesto por Fernando Jiménez, gerente del centro tecnológico Gradiant; Anxo Vidal, director general de la consultoría de innovación Incotec; y Sandra Rodríguez, responsable de la firma de comunicación Growcom. Además, hubo tiempo para coloquios entre los responsables de las empresas para compartir su experiencia, así como las barreras y aprendizajes a los que se enfrentaron.

Evolución en cifras y nuevos mercados

Los resultados que ha dejado esta cuarta edición en cuanto a cifras justifican la convocatoria de una quinta tirada (ya anunciada en este encuentro y a publicar en las próximas semanas). Las 30 PYMES participantes lograron tomar contacto con el mercado de 25 países internacionales, de los cuales el 61% se localizan en Europa (destacando Alemania, Francia y Reino Unido como los más asiduos) y un 20% viajaron hasta Latinoamérica (con México, Argentina o Brasil como protagonistas). Ese 19% de prospecciones restantes se produjeron en mercados del calibre de EEUU, Emiratos Árabes Unidos o Singapur.

Además de conseguir una internacionalización más que probada, el programa dejó también un valor total de actuaciones de 576.476,74 euros, o lo que es lo mismo, un gasto promedio por empresa de casi 20.000 euros, media superior a las conseguidas en las anteriores ediciones. Además, se lograron registrar 13 marcas en los países de destino, mantener hasta 205 reuniones con nuevos contactos empresariales e incluso adaptar páginas webs, herramientas y los productos para que puedan funcionar en esos mercados extranjeros. En conjunto, se detectaron 148 necesidades y se contrataron a 98 proveedores, 14 de ellos internacionales.

Estas cifras suponen una evolución del programa, que ya había dejado buenas resultados en sus ediciones anteriores. El programa «Galicia Avanza» ya ha impulsado en sus tres ediciones anteriores la internacionalización de 81 pymes gallegas innovadoras, que ascienden a 111 sumando la convocatoria actual; pertenecientes a 10 sectores productivos diferentes. Las empresas lograron entrar en su conjunto en 53 nuevos mercados. El valor global de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en el marco de esta iniciativa suma 2,1 millones de euros.

El programa impulsó más de 1.500 contactos y acuerdos comerciales y 375 reuniones con nuevos socios y clientes, contribuyó al registro de 44 marcas y dos patentes. Se detectaron un total de 489 necesidades empresariales, contratadas a 183 proveedores, 34 de ellos internacionales.

Esta cuarta edición además contó con buena presencia de empresas ourensanas, pues ocho de las seleccionadas para internacionalizar sus productos están situadas en la provincia. Casi todas ellas pertenecían a un sector distinto: en el mundo de la moda Dame Après Paris (Ourense) quería consolidar su presencia internacional en Italia, Estados Unidos o Corea del Sur, con su lujo contemporáneo a través de producción sostenible. En el mundo agropecuario, Gómez y Crespo quería llevar sus forrajeras automatizadas o gallineros inteligentes a países árabes. Los alaricanos Algen Solutions habían desarrollado un sistema para automatizar procesos empresariales mediante desarrollo low-code, que querían llevar a Estados Unidos, México o Portugal. En el ámbito alimentario se involucró Quesos Feijoo (Celanova), que quería extender sus quesos brie y camembert en los mercados gourmet de Francia y Alemania.

Pasando al beber, la bodega de Larouco A Cova da Xabreira quería dar a conocer en Reino Unido y EEUU sus vinos DO Valdeorras y sus experiencias enoturísticas. La consultoría Autoxiro (O Carballiño) buscaba exportar sus proyectos turísticos innovadores a México y Colombia. Cierran la lista dos empresas localizadas en el polígono de San Cibrao: Resortes de Galicia, que fabrica muelles con múltiples usos con presencia en Alemania y Portugal; y Adventus Plus, que se dirigía a Alemania, Suiza, Italia y Polonia con sus tres líneas de producto de diseño e ingeniería.