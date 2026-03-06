Día Internacional de la Mujer
Premio al Plan de Igualdad de Pereiro de Aguiar como «el más innovador»
Dentro del acto de CSIF de puesta en valor del papel de las mujeres, en el que honró además a la primera presidenta mujer, Marita Souto
La central sindical CSIF otorgó ayer un reconocimiento al Plan de Igualdad «más innovador en las Administraciones Públicas de la provincia de Ourense», que recayó en el Concello de Pereiro de Aguiar.
La entrega del premio, que fue recogido por el alcalde de Pereiro, Luis Menor, se realizó en el Liceo dentro de un acto con el que CSIF quiso celebrar el Día Internacional de la Mujer «y poner en valor el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, así como el compromiso de las administraciones públicas y del sindicalismo con la igualdad real.
Luis Menor recibió el premio de manos de Concepción Rey, presidenta de la Unión Provincial de CSIF Ourense, y reclamó «unidad más allá de ideologías y colores» en la lucha por una sociedad «igualitaria y justa». El I Plan de igualdad del personal municipal del Ayuntamiento del Pereiro de Aguiar fue reconocido con este galardón, «al ser un plan con equilibrio entre realismo y ambición. Con medidas claras, aplicables y calendarizadas. Con participación sindical real en su negociación y seguimiento. Y con un diagnóstico adaptado, honesto y coherente con la realidad municipal», indica la CSIF.
El sindicato rindió homenaje también a la primera mujer presidenta de la Unión Provincial de CSIF en Ourense, la catedrática Marita Souto, reconociendo su trayectoria «y su papel pionero en la apertura de espacios de liderazgo femenino dentro de la organización sindica». Hizo entrega del premio Eva Fernández, secretaria nacional de Igualdad de CSIF.
La entrega de premios de CSIF, incluye también incluyó también según los organizadores «una reflexión sobre el papel de las mujeres en los cuidados, la cohesión social y el sostenimiento del mundo rural, poniendo de relieve la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que garanticen derechos, corresponsabilidad y empleo digno en ese ámbito de los cuidados», señalan, y seguir ganando avances y puestos en esa lucha, aún en marcha por la igualdad.
