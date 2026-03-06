Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El OUFF homenajeará al director Billy Wilder

El Ourense Film Festival rendirá homenaje este año, dentro de la sección Agarimo, al legendario director austríaco Billy Wilder, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento. La cita, que se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre, destacará la figura «inolvidable» de uno de los directores y guionistas «más influyentes de la historia del cine internacional».

