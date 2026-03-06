El OUFF homenajeará al director Billy Wilder
El Ourense Film Festival rendirá homenaje este año, dentro de la sección Agarimo, al legendario director austríaco Billy Wilder, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento. La cita, que se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre, destacará la figura «inolvidable» de uno de los directores y guionistas «más influyentes de la historia del cine internacional».
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche