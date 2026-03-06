El Mundial de atletismo de Expourense reúne a atletas de élite con discapacidad intelectual y valores de superación

Quien entre hoy y el próximo domingo decida acercarse hasta las afueras de la ciudad de As Burgas podrá encontrar allí un triple aliciente por el que quedarse. El primero, una competición de atletismo siempre disfrutable para el amante del deporte. El segundo, la seguridad de que los atletas que verán competir serán, sin exagerar, lo mejor que se puede ver en su disciplina en todo el planeta. Y tercero, de que más allá que medallas y podios, todos los que allí participan llevan de por sí el reconocimiento de llevar el esfuerzo y sacrificio al máximo de su capacidad independientemente de sus limitaciones. Todo ello se resume en una simple frase: el mundial de atletismo en pista corta para deportistas con discapacidad intelectual, que se celebra en las pistas de Expourense.

113 atletas y 11 países

Es la Federación Española de Deportes con Discapacidad Intelectual (FEDDI), miembro del grupo Virtus (la referencia internacional para ese mismo sector, con más de medio millón de atletas federados), quien organiza esta cita, que acoge a 113 competidores procedentes de 11 países. Búlgaros, franceses, italianos, checos, turcos, polacos, portugueses, suecos, ucranianos y un equipo neutral se unen a la delegación española para acabar en lo más alto de la élite, pero también para medir sus valores de superación y compañerismo.

No son precisamente pocas las opciones de medalla que tiene la representación española. Los 18 atletas con los que cuenta suponen el segundo equipo más grande de la competición (Francia cuenta con dos más), y en el último mundial celebrado en Espoo (Finlandia) recogió hasta 12 preseas. Esta vez cuenta con el factor extraordinario de jugar en casa, pues hacía 25 años que FEDDI no organizaba la cita internacional. La elección de As Burgas como sede ha sido fruto de buenas experiencias anteriores, pues la federación organizara allí el Campeonato de España de esta misma disciplina en 2025: «La acogida entonces fue muy buena, y esta pista cubierta es un referente a nivel España por su calidad, por lo que queríamos mostrarlo al mundo. Los países están encantados, porque por experiencias viajando con el equipo por el mundo, el nivel de calidad de estas instalaciones es altísimo en comparación a lo que nos solemos encontrar» cuenta Alfredo Salazar, director técnico de FEDDI.

De París 2024 a Expourense

Para que se hagan una idea del nivel de competición que se vivirá en Expourense, no hay mejor manera de explicarlo que con una ciudad y una frase: París 2024. Y es que gran parte de los corredores, saltadores y lanzadores que consiguieron medallas en las modalidades intelectuales de los últimos juegos paralímpicos están hoy en la cita. Entre ellos, se puede destacar al español David Pineda, plata en los 400 metros de la clase T20; el portugués Sandro Baessa, también segundo en los 1500 metros de la misma clase; o la turca Aysel Önder, que posee el actual récord del mundo en 400 metros, ganó plata en París y oro en el Mundial de Nueva Dehli 2025 con tan solo 20 años. Salazar recuerda que «aunque sea de discapacidad intelectual, quien venga va a ver una competición de alto rendimiento. El 90% de estos atletas compiten en sus clubes con personas sin discapacidad, y aquí tienen su contexto específico para demostrar que son los mejores del mundo».

Tras llegar a Ourense el pasado miércoles, ayer tuvo lugar la ceremonia de inauguración, con su correspondiente desfile de inauguración, abanderados y actuación de la Real Banda de Gaitas de la Deputación de Ourense, así como la jornada de entrenamientos. Hoy comienza la competición en sí, que contará con pruebas de velocidad, medio fondo, saltos de altura, longitud o pértiga, lanzamiento de peso y hasta pentatlones. El domingo llegará el turno de la ceremonia de clausura, y el lunes 9 las delegaciones emprenderán su viaje de vuelta a casa tras demostrarse a sí mismos, a Ourense y al mundo que los límites son personales y totalmente independientes a cualquier capacidad.