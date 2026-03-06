A juicio una joven por un acto vandálico en un colegio: dos menores ya fueron condenados

Un acto vandálico cometido el 17 de agosto de 2024 en el colegio público CEIP Padre Crespo, del municipio de Xunqueira de Ambía, lleva a juicio, en mayo, a una joven que ya era mayor de edad y acompañaba a dos chicos que todavía eran menores. Esta última jurisdicción es más rápida y los dos varones fueron juzgados hace meses. En julio de 2025 admitieron la autoría de un delito de daños y se conformaron con el cumplimiento de actividades solidarias, con el fin de que reflexionen sobre su conducta inadecuada, además de tener que pagar entre ambos los desperfectos causados. Según la sentencia del juzgado de Menores, los dos provocaron desperfectos en dos cámaras de seguridad del colegio, que desplazaron, y en el cristal y un aluminio del pabellón. Además vaciaron el contenido de un extintor. El coste de los daños ascendió, según esa sentencia, a 999,08 euros. La joven pendiente de ser juzgada, mayor de edad en la fecha de los hechos, era novia de uno de los implicados. Ella, según la Fiscalía, sujetaba el móvil para iluminar la escena.

El ministerio público atribuye provisionalmente a la acusada un delito de daños, por el que solicita 2.880 euros, y también un robo con fuerza, que expone a esta chica a una petición de 15 meses de prisión. La defensa mantiene la inocencia. En la audiencia preliminar, ayer, no hubo posibilidad del acuerdo de conformidad, que sí se logró con los menores.

La Fiscalía sostiene que, tras forzar una puerta lateral, los tres accedieron al interior del CEIP Padre Crespo, que se encontraba cerrado por vacaciones, el 17 de agosto de 2024. Los dos varones «golpearon las cámaras de seguridad valiéndose de un extintor, mientras la acusada los iluminaba con el móvil», describe el ministerio público en su escrito. Después, los tres «se apropiaron del citado extintor» y se fueron, añade la acusación, y este es el hecho que califica como robo.

El valor del utensilio ascendía 60,06 euros más IVA y la reparación de los daños, a 1.016,65 más IVA, según las facturas aportadas. El importe difiere de la cifra de responsabilidad civil impuesta en la condena de los dos menores. En la audiencia preliminar, la defensa aportó como prueba la sentencia de conformidad relativa a los dos chicos, que serán citados como testigos.