La CEO busca apoyo del Concello para atraer inversión exterior y empleo

David Martínez tomó posesión hace pocas semanas como presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense y una de sus prioridades y las de su equipo es afianzar el asociacionismo en la CEO, captando aún más tejido empresarial, y atraer inversiones extranjeras.

Con ese objetivo, el nuevo presidente, acompañado por las vicepresidentas de la Confederación, Beatriz Gómez Valcárcel y Olga Santos Pereira, y el tesorero, Luis Novoa Fernández, mantuvieron ayer una reunión con el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, para implicar al Concello en una línea de trabajo conjunto para mejorar la competitividad de las empresas. La reunión sirvió para consolidar una línea de trabajo conjunta orientada a fortalecer el tejido empresarial y mejorar la competitividad de la capital y su provincia. También se comprometieron a reivindicar de forma conjunta infraestructuras ya improrrogables para la ciudad.

Licencias más ágiles

En el encuentro celebrado ayer en la Alcaldía se abordaron diversos puntos de trabajo conjunto, y entre ellos uno de los ejes principales de la visita fue la apuesta por posicionar a Ourense como un referente para la inversión exterior.

Para ello, ambas instituciones coincidieron en que es necesario agilizar la concesión de licencias y certificados que se expidan desde el Concello. Una de las cuestiones más criticadas por empresas y asociaciones empresariales es esa demora que entienden puede hacer declinar la implantación en Ourense. También fortalecer el trabajo conjunto, para «mejorar las infraestructuras actuales y la calidad de vida de la ciudad para atraer nuevos proyectos».

Desde el Concello mostraron su disposición para colaborar con los empresarios en la búsqueda de soluciones prácticas ante los cambios normativos que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, ambas instituciones acordaron trabajar de la mano «para mitigar las cargas burocráticas que puedan obstaculizar la actividad de las microempresas y los autónomos locales», señalaron.

La reunión sirvió para poner en común estrategias que aseguren el relevo generacional en el comercio local, basándose en indicadores de jubilación y las necesidades actuales del sector que maneja la patronal ourensana.