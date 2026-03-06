Empresa
La CEO busca apoyo del Concello para atraer inversión exterior y empleo
Uno de los ejes es que la administración agilice el tiempo de concesión de licencias o certificados, ahora excesivo, para no frenar nuevos proyectos
M. J. Álvarez
David Martínez tomó posesión hace pocas semanas como presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense y una de sus prioridades y las de su equipo es afianzar el asociacionismo en la CEO, captando aún más tejido empresarial, y atraer inversiones extranjeras.
Con ese objetivo, el nuevo presidente, acompañado por las vicepresidentas de la Confederación, Beatriz Gómez Valcárcel y Olga Santos Pereira, y el tesorero, Luis Novoa Fernández, mantuvieron ayer una reunión con el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, para implicar al Concello en una línea de trabajo conjunto para mejorar la competitividad de las empresas. La reunión sirvió para consolidar una línea de trabajo conjunta orientada a fortalecer el tejido empresarial y mejorar la competitividad de la capital y su provincia. También se comprometieron a reivindicar de forma conjunta infraestructuras ya improrrogables para la ciudad.
Licencias más ágiles
En el encuentro celebrado ayer en la Alcaldía se abordaron diversos puntos de trabajo conjunto, y entre ellos uno de los ejes principales de la visita fue la apuesta por posicionar a Ourense como un referente para la inversión exterior.
Para ello, ambas instituciones coincidieron en que es necesario agilizar la concesión de licencias y certificados que se expidan desde el Concello. Una de las cuestiones más criticadas por empresas y asociaciones empresariales es esa demora que entienden puede hacer declinar la implantación en Ourense. También fortalecer el trabajo conjunto, para «mejorar las infraestructuras actuales y la calidad de vida de la ciudad para atraer nuevos proyectos».
Desde el Concello mostraron su disposición para colaborar con los empresarios en la búsqueda de soluciones prácticas ante los cambios normativos que afectan a las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, ambas instituciones acordaron trabajar de la mano «para mitigar las cargas burocráticas que puedan obstaculizar la actividad de las microempresas y los autónomos locales», señalaron.
La reunión sirvió para poner en común estrategias que aseguren el relevo generacional en el comercio local, basándose en indicadores de jubilación y las necesidades actuales del sector que maneja la patronal ourensana.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia
- Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche