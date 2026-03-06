Calendario indefinido de manifestaciones en Sociedad Textil Lonia

La movilización que de las trabajadoras de almacén de Sociedad Textil Lonia, STL, las que confeccionan con sus manos buena parte de las prenda, bolsos y otros elementos desde Ourense para firmas de lujo como Carolina Herrera, Purificación García o Cristian Lacroix, no van a parar en su lucha por un salario digno, que arrancó, sin respuesta de la patronal, hace más de dos meses.

Según la secretaria comarcal de CIG, Xulia González, las trabajadoras de STL «decidieron en asamblea convocar manifestaciones indefinidas todos los miércoles de cada semana, a partir del próximo 11 de marzo, ante la actitud de la dirección de la empresa, que no solo continúa ignorando sus reivindicaciones, sino que sigue culpabilizándolas por alzar la voz y hacer públicas las condiciones que llevan padeciendo desde hace muchos años».

Recuerdan que fue la empresa «la que se levantó unilateralmente de la mesa de negociación, rompiendo cualquier posibilidad de avance, mientras pretende trasladar a las trabajadoras la responsabilidad del conflicto y presionarlas para que desconvocaran las movilizaciones, al tiempo que escenificaba un supuesto proceso negociador que no era más que un paripé», indica Xulia González.

Las trabajadoras denuncian que la intención de la empresa —con la que han sido infructuosos los intentos de FARO para pulsar su opinión— ha sido siempre «silenciarlas y desacreditarlas, haciendo ver que el problema no eran las condiciones laborales, sino el hecho de que decidieran hacerlas públicas».

Xulia González lamenta que «lejos de asumir responsabilidades, STL opta por señalar a las propias afectadas, cuando es sangrante que lo que reclaman las trabajadoras, es calderilla, en comparación con los beneficios que obtiene la empresa», beneficios que salen del «esfuerzo y sudor» de sus empleadas.