Concello
Aprobada la urgencia de los refugios climáticos
REDACCIÓN
La Xunta de Goberno Local del Concello de Ourense celebrada ayer aprobó la declaración de la tramitación urgente de todo el procedimiento para el proyecto de construcción de refugios climáticos en varias calles del municipio de Ourense.
Explican que este procedimiento es necesario para ejecutar las actuaciones previstas en el convenio de colaboración suscrito por el Concello con la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, para el desarrollo y ejecución de un proyecto piloto de refugios climáticos.
En principio, el primer proyecto conocido es la dotación de una isla climática verde en la avenida Otero Pedrayo, cerca del campus, para ayudar a mitigar las altas temperaturas que se registran en verano en la ciudad.
