Agrede con el gato del coche a dos ocupantes de otro tras un siniestro

La ausencia de antecedentes penales más el reconocimiento de los hechos con un acuerdo de conformidad permiten a un acusado librarse del ingreso en prisión, aunque debe cumplir un requisito: durante los dos próximos años no puede cometer ningún nuevo delito para que el juzgado no revoque la suspensión de la pena de 24 meses de prisión que este encausado acepta, tras admitir que agredió con el gato del coche a los dos ocupantes de otro turismo—a uno de ellos lo dejó herido grave—, tras un siniestro de tráfico registrado el 5 de julio de 2024 en el municipio de Esgos. La magistrada de la Plaza 2 de la Sección Penal de Ourense advirtió en la sala al acusado de las consecuencias si delinque durante el periodo de suspensión. La sentencia de conformidad, que ya es firme tras el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, obliga al agresor a indemnizar a los perjudicados con 980 y 245 euros, respectivamente. Existe una segunda pena, de 150 euros de multa, pero la sanción queda cubierta con el dinero que el acusado consignó en la cuenta judicial antes del acto de audiencia preliminar de este jueves, una vista en la que se alcanzó la conformidad que zanja la causa sin necesidad de ir a juicio.

El percance ocurrió sobre las 20 horas del 5 de julio de 2024. El acusado conducía un vehículo y colisionó contra la parte trasera de otro turismo, a la altura del kilómetro 17, en la carretera OU-536. Se bajó de su coche con la herramienta del gato en las manos, se dirigió al otro vehículo, empezó a golpear el marco de la puerta e impidió con su presencia que el conductor pudiera bajarse. En ese momento, la persona que iba de copiloto salió del coche y se interpuso. El agresor le propinó un fuerte golpe en la cabeza con el utensilio, un hecho calificado penalmente como un delito de lesiones con instrumento peligroso. La víctima sufrió una fractura de los huesos de la cara y el cráneo, así como una herida en la cabeza. Necesitó un tratamiento con sutura.

Tras presenciar esa agresión, el conductor consiguió salir del vehículo, se interpuso entre la víctima y el encausado. Este, con la misma actitud violenta que antes, le propinó un golpe con la herramienta en una mano y le causó un traumatismo superficial en la extremidad, un hecho constitutivo de delito leve.