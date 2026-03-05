Vivir en la ruta del ruido nocturno (y ahora diurno) : "Sólo en el casco vello contabilizamos 190 locales"

Vivir a la fuerza, en medio del ruido de una fiesta nocturna o de un «after hours» permanente hasta el amanecer, que se celebra en las puertas de su casa y puede prolongarse cualquier día de la semana y sin poder dormir. Así definen su situación los vecinos de la ruta del ruido de Ourense, cuya «zona cero» sigue en el casco histórico, «en un pequeño cuadrado de calles en el que tenemos contabilizados, uno a uno, 190 locales, incluidos bares, porque ahora cualquier bar pide licencia al Concello para un palco de música; se la conceden siempre y pone un DJ en la calle. Ya cualquier día de la semana hay fiestas y, desde el jueves en adelante, seguro», indica la asociación de vecinos O Cimborrio de esta zona histórica.

Clientes de la discoteca de Valle-Inclán a las 6.30 de la madrugada en la calle / Fdv

Este colectivo vecinal, además de contabilizar esos 190 locales, está elaborando ahora una lista de todo tipo de establecimientos, en varios puntos del casco histórico, en los que se celebran fiestas musicales en la calle y en las terrazas.

Advierten de que, además, la mayoría de los locales o incumplen el nivel de decibelios o no tienen directamente sonómetro, y tampoco cuentan con licencia de pub. Al margen de los logros conseguidos, O Cimborrio está a la espera de la respuesta a cuatro denuncias ante la Fiscalía contra otros tantos locales y también esperan sentencia por dos juicios que se celebraron hace un año contra otros dos establecimientos que incumplían la normativa.

Lamentan que «el Concello no actúa; concede todas las licencias a cualquier local que solicita un palco para cualquier día de la semana, por lo que esa música es constante, también en cafeterías», indica la asociación. Además, culpan al Gobierno local de «no actuar de forma proactiva, defendiendo a los hosteleros, pero también la ley y el derecho de los ciudadanos de la zona al descanso. Solo actúa de forma reactiva, cuando se le presenta una denuncia», lamenta la asociación O Cimborrio.

El mapa del ruido, en lo que respecta a la zona centro, es «muy pequeño, inferior al propio casco histórico en sí». Explican que esa saturación de locales estaría en un recorrido que va desde Pena Trevinca y la Alameda hasta la Praza Maior y la rúa San Miguel. Sus puntos más conflictivos, que han invitado al éxodo a muchos vecinos, están en Pena Corneira con Mazaneda, O Corregidor, Praza do Trigo, Praza Maior y Santa Eufemia, o los clásicos de Pizarro, Luna y Praza das Mercedes.

El grave caso de Desorden

Pero el problema se ha expandido a otros puntos de la zona centro y se cronifica en zonas como el entorno de Valle-Inclán, donde se ubica la discoteca Desorden. Los vecinos de esta calle y de su entorno sufren «una gravísima contaminación acústica», con música y gente en la calle hasta más allá de las 6.30 horas de la madrugada, en un local sin insonorizar, «sin que hasta la fecha el Concello haya adoptado medida correctora ».

Recuerdan que, según consta, la propia ingeniería municipal «emitió un informe técnico en el que se acreditan conductas que suponen un incumplimiento grave de la normativa vigente en materia de control de emisión sonora».

Sin embargo, más de un mes después de la emisión de dicho informe, «el Ayuntamiento no ha resuelto el expediente ni ha impuesto las mínimas medidas correctoras». Los vecinos de estas calles afectadas, algunos de los cuales ya se trasladan a media semana con familiares para poder dormir, consideran que esta falta de actuación constituye una «clara dejación de funciones por parte del Ayuntamiento, que les mantiene en un estado de indefensión mientras continúan soportando una actividad que, de manera conocida y constatada, infringe la normativa».

Según el abogado de los vecinos de la calle Valle-Inclán y adyacente «se exigió a los actuales titulares de discoteca Desorden que garantizara las condiciones de aislamiento acústico», pero como se sabe la baja altura del local impidió dar licencia adaptada a la fechas actual y se la concedieron de acuerdo a las normativa ya obsoleta de 1982. Es decir, que no está insonorizada.

Y añaden que, «si por esto no fuese bastante, han instalado un equipo de sonido nuevo, mucho más potente, y con ajuste del limitador por encima de lo previsto en la Ordenanza previa a la vigente desde 2002 , a cuyo cumplimiento consta condicionada la licencia desde su última transmisión», explica el letrado de los afectados que espera respuesta del Concello.

La discoteca de Valle Inclán "ha instalado un sistema de sonido más potente" afirman los vecinos

Según el abogado de los vecinos de la calle Valle-Inclán y adyacentes «se exigió a los actuales titulares de discoteca Desorden que garantizara las condiciones de aislamiento acústico», pero como se sabe la baja altura del local impidió dar licencia adaptada a la fechas actual y se la concedieron de acuerdo a las normativa ya obsoleta de 1982. Es decir, que no está insonorizada.

Noticias relacionadas

Y añaden que, «si por esto no fuese bastante, han instalado un equipo de sonido nuevo, mucho más potente, y con ajuste del limitador por encima de lo previsto en la Ordenanza previa a la vigente desde 2002 , a cuyo cumplimiento consta condicionada la licencia desde su última transmisión», explica el letrado de los afectados que espera respuesta del Concello.