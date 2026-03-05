Los trabajadores de Forvia, a huelga indefinida desde el lunes

El personal de la fábrica ourensana de Forvia—antigua Faurecia— ha aprobado por amplia mayoría la propuesta del comité de empresa para iniciar una huelga indefinida a partir del lunes. La causa es la falta de carga de trabajo prevista que podría poner en riesgo la continuidad de todos los puestos de trabajo. En la votación celebrada en urna, 163 trabajadores apoyaron la medida, 53 votaron en contra y 1 en blanco.

Los sindicatos —ocho delegados de CIG, cuatro de CCOO y uno de UGT— explican que la dirección había informado de que la producción dependía del restyling—la remodelación— del modelo P24 y de un nuevo proyecto de Renault, que inicialmente estaba previsto para Ourense. Sin embargo, tras comprobar que el volumen de fabricación sería insuficiente para mantener todos los empleos, descubrieron que el proyecto de Renault se trasladó sin previo aviso a la planta de Tarazona, una decisión que califican de «desleal» y «gravísima» dada la situación de la fábrica ourensana.

Ante estos hechos, la representación sindical subraya que la factoría «nunca ha tenido conflictos, ha demostrado su capacidad para ejecutar proyectos y ha generado beneficios que incluso ayudaron a otras plantas del grupo». Por ello, consideran la huelga indefinida como una medida necesaria para proteger los puestos de trabajo y exigir a la dirección de Forvia una planificación productiva clara que asegure el futuro de la planta de Ourense. n