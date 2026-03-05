Suspendido el juicio contra un acusado de agredir a su expareja

El juicio previsto para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense por un presunto delito de maltrato fue suspendido por indisposición de una de las letradas.

La vista iba a sentar en el banquillo a un vecino de Verín por unos hechos ocurridos hace más de cuatro años, en la madrugada del 30 de enero de 2022. Según el escrito de acusación, la denunciante, que había sido pareja del acusado entre agosto de 2019 y noviembre de 2021, acudió sobre las cinco de la madrugada al domicilio del procesado. Allí se inició una discusión en cuyo transcurso, siempre según la versión recogida por la acusación, el hombre la habría agarrado de los brazos para sacarla de la vivienda, la habría empujado y tirado al suelo y, ya en el rellano del edificio, le habría propinado diversas patadas.

A consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió una cervicalgia postraumática, contusión en el cuarto dedo de la mano derecha y clínica de ansiedad generalizada. Precisó una única asistencia médica, sin tratamiento posterior, y tardó diez días en curar, siete de ellos considerados de perjuicio personal moderado. Como secuela le habría quedado una algia postraumática cronificada y permanente y/o síndrome cervical asociado a artrosis previa, valorada en un punto.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de maltrato y solicita para el acusado diez meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Además, interesa la prohibición de aproximarse a la denunciante a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años, así como el abono de las costas procesales.

Noticias relacionadas

En concepto de responsabilidad civil, se reclama que indemnice a la perjudicada con 390 euros por los días de incapacidad derivados de las lesiones y 800 euros por las secuelas, con los intereses legales correspondientes.n