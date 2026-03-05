Educación
Un siglo de valores y cercanía familiar
El colegio Santo Ángel celebró en el auditorio municipal el acto central de sus 100 años de historia, cumplidos en 2025. Con una gala integral, diversos coloquios y actos con exalumnos entretuvieron a los actuales
Fue en 1925 cuando la marquesa conocida en Ourense como Angelita Varela mandó construir en O Couto un edificio para acoger y educar niñas huérfanas con el patrocinio del Santo Ángel. 42 años después, Patronato e Institución Religiosa decidían convertir ese recobijo de paz para las más necesitadas en un colegio a la última abierto a toda la sociedad de As Burgas. Y ayer, pasados 100 años de la iniciativa, niños y niñas desde educación Infantil hasta la última etapa de enseñanza obligatoria celebran que la misión de Angelita sigue latiendo fuerte en el mismo barrio que le vio nacer.
El colegio Santo Ángel celebró ayer el acto central de su centenario, que lleva conmemorando todo el curso. Tras inaugurar los homenajes el pasado diciembre con la excavación de una cápsula del tiempo en los patios del centro, ahora los alumnos y alumnas tomaban el Auditorio Municipal para disfrutar de una gala integral que contó con todo tipo de entretenimiento, a cargo mayoritariamente de ex-alumnos del mismo colegio. Un cuarteto de saxos made in Santo Ángel, varios coloquios sobre futuros laborales o vídeos mandados por los alumni más destacados hicieron que tanto pequeños como adolescentes disfrutasen de una apacible jornada matutina en la que ellos eran el centro: «Su participación era muy importante, queríamos que ellos fueran los protagonistas de estos actos», explica Daniel de Luis, jefe de estudios del colegio.
Él mismo explica que los valores que el centro trata de transmitir más allá de lo formativo son el esfuerzo, el trabajo, la constancia, y, sobre todo, «la formación integral de la persona, como nos inculca nuestro fundador, San Faustino Míguez». A este hay que sumarle el factor de la cercanía y la familiaridad, que ha ayudado a que esta gala se pudiera llevar a cabo con antiguos alumnos que no olvidaron sus primeros pasos. Estos valores guardan aún más valor en la sociedad de cambio constante que vive tanto Ourense como el resto del mundo: «Cambian las tecnologías, cambia quizás la forma de de educar, pero yo creo que la la permanencia de los valores que inspiraron a este colegio, la permanencia y la vigencia siguen siendo más importantes que nunca.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia