Un siglo de valores y cercanía familiar

Fue en 1925 cuando la marquesa conocida en Ourense como Angelita Varela mandó construir en O Couto un edificio para acoger y educar niñas huérfanas con el patrocinio del Santo Ángel. 42 años después, Patronato e Institución Religiosa decidían convertir ese recobijo de paz para las más necesitadas en un colegio a la última abierto a toda la sociedad de As Burgas. Y ayer, pasados 100 años de la iniciativa, niños y niñas desde educación Infantil hasta la última etapa de enseñanza obligatoria celebran que la misión de Angelita sigue latiendo fuerte en el mismo barrio que le vio nacer.

El colegio Santo Ángel celebró ayer el acto central de su centenario, que lleva conmemorando todo el curso. Tras inaugurar los homenajes el pasado diciembre con la excavación de una cápsula del tiempo en los patios del centro, ahora los alumnos y alumnas tomaban el Auditorio Municipal para disfrutar de una gala integral que contó con todo tipo de entretenimiento, a cargo mayoritariamente de ex-alumnos del mismo colegio. Un cuarteto de saxos made in Santo Ángel, varios coloquios sobre futuros laborales o vídeos mandados por los alumni más destacados hicieron que tanto pequeños como adolescentes disfrutasen de una apacible jornada matutina en la que ellos eran el centro: «Su participación era muy importante, queríamos que ellos fueran los protagonistas de estos actos», explica Daniel de Luis, jefe de estudios del colegio.

Noticias relacionadas

Él mismo explica que los valores que el centro trata de transmitir más allá de lo formativo son el esfuerzo, el trabajo, la constancia, y, sobre todo, «la formación integral de la persona, como nos inculca nuestro fundador, San Faustino Míguez». A este hay que sumarle el factor de la cercanía y la familiaridad, que ha ayudado a que esta gala se pudiera llevar a cabo con antiguos alumnos que no olvidaron sus primeros pasos. Estos valores guardan aún más valor en la sociedad de cambio constante que vive tanto Ourense como el resto del mundo: «Cambian las tecnologías, cambia quizás la forma de de educar, pero yo creo que la la permanencia de los valores que inspiraron a este colegio, la permanencia y la vigencia siguen siendo más importantes que nunca.