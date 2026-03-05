Reconoce que amenazó a su mujer con un pico de obra

El juicio por amenazas que este miércoles iba a celebrarse en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense apenas duró unos minutos. Las partes llegaron a un acuerdo de conformidad.

En el banquillo se sentó el acusado de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género por unos hechos que se remontan al 5 de julio de 2024, en Celanova, donde residía su pareja de hecho.

Según el escrito de acusación, aquella mañana se inició una discusión en el domicilio común. En el transcurso de la misma, el encausado, portando un pico de obra en la mano, le dijo a su pareja que la iba a matar, provocándole «un fuerte temor y desasosiego». Dos días después, el 7 de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Celanova acordó una orden de protección a favor de la víctima.

La Fiscalía calificaba los hechos como un delito de amenazas y solicitaba inicialmente un año de prisión, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por el mismo periodo. Sin embargo, el acusado reconoció los hechos y se conformó con una rebaja de la pena: 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad, dos días de prohibición de tenencia y porte de armas y un día de prohibición de aproximación y comunicación con la perjudicada.