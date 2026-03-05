El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la unidad de paliativos de Ourense y el Sergas garantiza «calidad y humanización»

El PSdeG presentará iniciativas en el Parlamento de Galicia para urgir que se «blinde y refuerce» la unidad de paliativos del complejo hospitalario de Ourense, mediante un aumento de personal, el refuerzo de los equipos de psicología clínica y trabajo social, así como una mejora de los espacios físicos de la unidad en cuanto a parámetros como la intimidad y la comodidad. Los socialistas denuncian un supuesto «desmantelamiento» del servicio y aseguran que la «falta de recursos» está poniendo «en riesgo la calidad asistencial». El Sergas lo niega «con rotundidad». La administración sanitaria añade que «la prioridad sigue siendo la atención integral de los pacientes y el acompañamiento a sus familias, garantizando una asistencia digna, profesional y adaptada a sus necesidades», según subrayan desde el área provincial.

La unidad de cuidados paliativos de Ourense, que presta asistencia a los pacientes en las fases terminales de la vida, se encuentra desde el mes de mayo de 2025 en el hospital de Piñor, tras el traslado desde el antiguo Materno-Infantil debido a los problemas que arrastraba este viejo edificio, en el que se registraron desplomes de falsos techos. El área sanitaria afirma que el cambio se llevó a cabo «manteniendo el mismo personal, los mismos medios técnicos y los mismos recursos asistenciales». El Sergas garantiza los «estándares de calidad, seguridad y humanización» que caracterizan este servicio.

Reunión de la parlamentaria socialista Carmen Dacosta sobre el estado de la unidad de paliativos. / CEDIDA

Antes de la crítica del PSdeG, hace unas semanas la comisión de centro de atención hospitalaria del CHUO, que representa a los profesionales a través de varias organizaciones sindicales, respaldó al personal de paliativos en una queja formal remitida a la Valedora do Pobo, el Comité de Ética del área sanitaria de Ourense y al propio gerente, alertando de que la unidad está «en claro declive», y urgiendo mejoras laborales y en la humanización.

Recogiendo el malestar, la parlamentaria socialista Carmen Dacosta expone que «el final de la vida debe ser un proceso digno, con todas las garantías médicas y un acompañamiento humano y psicológico integral». Ante la crítica del PSdeG, el área sanitaria responde: «Lamentamos profundamente que se ponga en entredicho la continuidad de la unidad o que se trasladen mensajes que pueden generar preocupación innecesaria entre pacientes y familiares».