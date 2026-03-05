Cuidados en fases terminales de la vida
El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la unidad de paliativos de Ourense y el Sergas garantiza «calidad y humanización»
Los socialistas critican la «falta de recursos» y urgen refuerzos, mientras que el área sanitaria de Ourense niega carencias y sostiene que no se redujeron los medios tras el traslado al hospital de Piñor
El PSdeG presentará iniciativas en el Parlamento de Galicia para urgir que se «blinde y refuerce» la unidad de paliativos del complejo hospitalario de Ourense, mediante un aumento de personal, el refuerzo de los equipos de psicología clínica y trabajo social, así como una mejora de los espacios físicos de la unidad en cuanto a parámetros como la intimidad y la comodidad. Los socialistas denuncian un supuesto «desmantelamiento» del servicio y aseguran que la «falta de recursos» está poniendo «en riesgo la calidad asistencial». El Sergas lo niega «con rotundidad». La administración sanitaria añade que «la prioridad sigue siendo la atención integral de los pacientes y el acompañamiento a sus familias, garantizando una asistencia digna, profesional y adaptada a sus necesidades», según subrayan desde el área provincial.
La unidad de cuidados paliativos de Ourense, que presta asistencia a los pacientes en las fases terminales de la vida, se encuentra desde el mes de mayo de 2025 en el hospital de Piñor, tras el traslado desde el antiguo Materno-Infantil debido a los problemas que arrastraba este viejo edificio, en el que se registraron desplomes de falsos techos. El área sanitaria afirma que el cambio se llevó a cabo «manteniendo el mismo personal, los mismos medios técnicos y los mismos recursos asistenciales». El Sergas garantiza los «estándares de calidad, seguridad y humanización» que caracterizan este servicio.
Antes de la crítica del PSdeG, hace unas semanas la comisión de centro de atención hospitalaria del CHUO, que representa a los profesionales a través de varias organizaciones sindicales, respaldó al personal de paliativos en una queja formal remitida a la Valedora do Pobo, el Comité de Ética del área sanitaria de Ourense y al propio gerente, alertando de que la unidad está «en claro declive», y urgiendo mejoras laborales y en la humanización.
Recogiendo el malestar, la parlamentaria socialista Carmen Dacosta expone que «el final de la vida debe ser un proceso digno, con todas las garantías médicas y un acompañamiento humano y psicológico integral». Ante la crítica del PSdeG, el área sanitaria responde: «Lamentamos profundamente que se ponga en entredicho la continuidad de la unidad o que se trasladen mensajes que pueden generar preocupación innecesaria entre pacientes y familiares».
Suscríbete para seguir leyendo
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia