La paz interior como herramienta frente al mundo

El salón de actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel se llenó ayer de público para asistir a la conferencia «Compasión y esperanza para el mundo de hoy», pronunciada por el venerable lama Geshe Tenzing Tamding, en lo que supuso su esperado reencuentro con Galicia tras siete años sin visitar la comunidad budista que él mismo unió al elegir la aldea de Ventoselo, en San Amaro, como escenario del único templo budista de la comunidad autónoma.

El acto, organizado por el centro de estudios budistas Chu Sup Tsang, congregó a fieles, simpatizantes y curiosos interesados en conocer de primera mano la propuesta budista para afrontar los desafíos del mundo actual.

Mensaje de serenidad

Durante su intervención, el lama centró su exposición en la necesidad de cultivar la paz interior como base para transformar la sociedad. A través de la meditación, la compasión y el desarrollo de la sabiduría, explicó, es posible avanzar hacia un estado de mayor equilibrio emocional y armonía interna.

En un contexto internacional marcado por los conflictos y la crispación, Geshe Tenzing Tamding apeló a la responsabilidad individual como punto de partida para el cambio colectivo. «La paz no empieza fuera, sino dentro de cada uno», resumió ante el auditorio.

La conferencia en la ciudad es también la toma de contacto entre el lama y sus discípulos, a los que recibirá con los brazos abiertos del 2 al 8 de agosto, en el primer retiro espiritual que se celebrará en el monasterio budista de Galicia desde el incendio. Esa es la previsión, que dos años y seis meses después de que las llamas redujesen el templo a cenizas vuelva la vida espiritual al monasterio. Será entonces cuando el lama retome el programa de estudios que quedó interrumpido en 2019, enfocado en el linaje Guelupa, que utiliza la lógica y el análisis de la mente para «identificar las causas del sufrimiento y transformar las emociones negativas». Algo en lo que centró ayer su conferencia porque «hace mucha falta en un mundo que está cada día más enfadado».

Así pues, para muchos asistentes, la conferencia de ayer fue también un gesto de apoyo y continuidad. El regreso del lama, después de un prolongado retiro espiritual en el extranjero, marca una nueva etapa para el centro budista y el encuentro en el Marcos Valcárcel deja una idea clara entre los participantes: en tiempos convulsos, la compasión y la esperanza no son conceptos abstractos, sino herramientas prácticas para la vida cotidiana.