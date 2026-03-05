Ourense, con un índice de envejecimiento que duplica el nacional, busca combatir la soledad de sus mayores

Ni un mayor viviendo en situación de soledad no deseada. Es el objetivo de una propuesta que presenta el PP al próximo pleno municipal del Concello de Ourense en forma de moción, crear un sistema de detección y atención a las personas que vivan solas, y poner en marcha posteriormente un sistema de acompañamiento y atención a las mismas.

Los datos que se aportan son contundentes y sitúan a Ourense con una población de casi el 32 por ciento con más de 65 años y un índice de envejecimiento del 310,61; es decir, que duplica ampliamente el nacional, que está en el 137,33, según los datos de la moción del PP.

En 2019, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome había prometido que iba a hacer un sistema de control de estos mayores solos, con llamadas para conocer su situación cada tres días. Pero el sistema no llegó a implementarse.

Así que la propuesta del PP ahora es que se cree «una estrategia municipal transversal para la lucha contra la soledad no deseada en nuestras personas mayores que tenga como objetivos la detección, la intervención, la prevención y el seguimiento de la misma».

Además, se someterá al criterio del pleno la realización de un diagnóstico de la situación de este problema que nos permita conocer y detectar casos de soledad no deseada y también «crear una red municipal de acompañamiento presencial y telefónico» para ellos.

Las propuestas de la moción incluyen el impulso a programas de participación social e intergeneracional destinados a la prevención e intervención, garantizando la dignidad, autonomía y plena inclusión de nuestras personas mayores en la sociedad.

Finalmente, el último punto de la moción popular indica la posibilidad de poner en marcha «una comisión en la que estén representados los grupos políticos, expertos, asociaciones vecinales de mayores y grupos de voluntariado, de forma que puedan realizar un seguimiento y evaluación de esta estrategia».

El orden del día del pleno presenta otras mociones, como la que defenderá el grupo del PSOE por un Ourense en femenino, «Ourense coas mulleres: memoria, respecto e futuro». Una segunda moción social propone diseñar un plan integral de control, mantenimiento y reforma de infraestructuras viarias para detectar y prevenir situaciones como la de Pena Trevinca, cuyo hundimiento de calzada pudo tener consecuencias fatales.

Moción del BNG

Por su parte, el grupo nacionalista defenderá una moción en la que insta al Gobierno local del Concello a iniciar los trámites necesarios para la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, «con el fin de incorporar, con efectos desde el 1 de enero de 2027, recargos sobre la cuota líquida del impuesto para inmuebles de uso residencial que cumplan los siguientes requisitos».

Por un lado, que pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial y que se encuentren desocupados con carácter permanente y sin causa justificada por un período superior a dos años.

Además, instar al Gobierno local a que los recargos a aplicar sobre los inmuebles descritos en el punto anterior sean los siguientes: un 50 % de la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles, para cada vivienda declarada desocupada durante más de dos años; un 100 % de la cuota líquida del IBI para cada vivienda declarada desocupada durante más de tres años; y un 50 % adicional, acumulable a los recargos anteriores, para cada vivienda declarada desocupada cuando el titular posea dos o más viviendas desocupadas en el término municipal.