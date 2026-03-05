Educación
Obras para un ascensor en el colegio de Covadonga
Redacción
La Xunta invierte más de 75.000 euros en las obras para la instalación de un ascensor en el colegio público CEIP Virxe de Covadonga, en esta zona de la ciudad. La actuación, ejecutada por la Consellería de Educación, tiene como finalidad mejorar la accesibilidad entre las distintas plantas del centro, con cuatro paradas. El elevador tendrá capacidad para ocho personas y estará adaptado a personas con movilidad reducida. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó las obras este miércoles y destacó que esta intervención «é un exemplo do compromiso da Xunta cunha educación pública de calidade que inclúe a mellora das instalacións coa fin de garantir que os escolares dispoñan duns espazos confortables, seguros e accesibles nos que desenvolver a súa aprendizaxe».
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia