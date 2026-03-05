Obras para un ascensor en el colegio de Covadonga

La Xunta invierte más de 75.000 euros en las obras para la instalación de un ascensor en el colegio público CEIP Virxe de Covadonga, en esta zona de la ciudad. La actuación, ejecutada por la Consellería de Educación, tiene como finalidad mejorar la accesibilidad entre las distintas plantas del centro, con cuatro paradas. El elevador tendrá capacidad para ocho personas y estará adaptado a personas con movilidad reducida. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó las obras este miércoles y destacó que esta intervención «é un exemplo do compromiso da Xunta cunha educación pública de calidade que inclúe a mellora das instalacións coa fin de garantir que os escolares dispoñan duns espazos confortables, seguros e accesibles nos que desenvolver a súa aprendizaxe».