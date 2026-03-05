Menor defiende en Bruselas la gestión local de fondos europeos

El presidente del PP de Ourense, Luis Menor, defendió en el Parlamento Europeo que las administraciones locales deben mantener un papel protagonista en la gestión de los fondos europeos y rechazó el modelo centralizado planteado en el nuevo marco financiero 2028-2034.

Acompañado por los eurodiputados Adrián Vázquez y Francisco Millán Mon, Menor sostuvo que diputaciones y concellos conocen mejor las necesidades del territorio y destacó que la institución provincial captó 27,9 millones de euros en fondos europeos desde 2023.

Con anterioridad a este encuentro, se reunió con representantes de Partenalia, donde incidió en la necesidad de que las comunidades autónomas y las provincias mantengan un papel activo en la captación de fondos europeos. n