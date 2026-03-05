El Concello revoca hoy su propio acuerdo de desalojo de los placeros

LLa Xunta de Goberno Local del Concello de Ourense aprobará hoy la revocación del acuerdo de desalojo de los placeros de su edificio provisional en la Alameda y el traslado inmediato de los mismos al inmueble civil de la Plaza de Abastos, aún sin rematar de rehabilitar, en cumplimiento del auto judicial que concede las medidas cautelares a los afectados y le obliga a frenar, por ahora, ese desalojo.

El Gobierno local había acordado en su sesión del 27 de noviembre de 2025 —acuerdo que hoy se revoca— requerir a la mercantil Comerciantes Asociados del Mercado de Abasto nº 1 de Ourense SL que, en un plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación, abandonase el espacio público del parque de la Alameda. Finalmente, por ahora, eso queda paralizado.

La Xunta de Goberno de hoy aprobará también «ejecutar subsidiariamente la elaboración del proyecto de adaptación del espacio interior para el traslado de los puestos para el ejercicio de la actividad mercantil y la ejecución del mismo», que fue requerido por acuerdo adoptado el 10 de abril de 2025 por la Xunta de Gobierno Local y no cumplimentado por la concesionaria, alegan, extremo que niegan los comerciantes.

Esta misma Xunta de Gobierno dará también el cambio de uso del solar de la antigua casa de ejercicios ubicada en el Seminario para que tenga ahora uso sanitario y el Grupo Recoletas pueda iniciar su obra de hospital privado en la ciudad.