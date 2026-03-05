Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida

Las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda de Ainhoa M.R., una adolescente de 16 años cuya desaparición fue denunciada en Ourense después de que no regresara al centro de menores en el que reside tras una salida de fin de semana.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, fue el propio centro el que dio la voz de alarma al comprobar que la joven no se reincorporó en el plazo previsto, por lo que se avisó a la Policía Nacional. Tras el aviso, se activó el protocolo habitual de búsqueda para tratar de localizarla.

El caso también ha sido difundido por la asociación SOS Desaparecidos, que ha solicitado la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para recabar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

Cartel de búsqueda de la joven desaparecida en Ourense. / SOS Desaparecidos

De acuerdo con la descripción facilitada, la menor mide alrededor de 1,67 metros, es de complexión fuerte, tiene ojos oscuros y pelo castaño.

Noticias relacionadas

Tanto las fuerzas de seguridad como la asociación recuerdan que cualquier información que pueda resultar útil debe comunicarse cuanto antes a las autoridades.