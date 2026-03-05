Al banquillo por intimidar a su pareja con un palo y un cuchillo en Taboadela

En la audiencia previa por un presunto delito de amenazas en el ámbito doméstico del Penal número 2 de Ourense no se llegó a conformidad, por lo que el próximo 7 de julio irá a juicio un vecino de Taboadela.

Según el escrito fiscal, el 3 de agosto de 2024 en la cocina del domicilio que compartía con su esposa, el acusado, con «ánimo de intimidarla» tiró al suelo el plato de comida que ella le había preparado. A continuación, se dirigió hacia ella con un palo de medio metro de longitud mientras le decía «che vou dar», llegando a golpearla en la espalda, sin causarle lesión. Acto seguido, habría cogido un cuchillo de cocina y, esgrimiéndolo, le manifestó «voute espetar», acercándose a la mujer hasta ponerle el arma blanca en la barriga.

La acusación considera los hechos constitutivos de un delito de amenazas en el ámbito doméstico, por ello, interesa la imposición de nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Además, solicita la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la perjudicada, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre, durante dos años, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio por el mismo periodo. n