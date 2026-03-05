El área sanitaria oferta 69 plazas de especialización de residentes

La exigente formación teórica y práctica de los profesionales sanitarios incluye para los especialistas un periodo formativo tras la carrera y el examen de ingreso en la residencia que incrementa aún más su grado de conocimientos y competencias. El MIR, siglas del médico interno residente, es el más conocido por la opinión pública, pero también hay farmacéuticos residentes —FIR— o enfermeras EIR. El área sanitaria de Ourense oferta este año 69 plazas para distintas disciplinas sanitarias y especialidades. En concreto, convoca 58 plazas de facultativos MIR y FIR, de un total de 26 especialidades, así como 12 de enfermería, de cuatro ámbitos, y 3 de psicología clínica (profesionales llamados PIR). La elección de plazas está prevista para abril o mayo. Cuatro de entre la veintena de unidades docentes con las que cuenta la sanidad pública en Ourense para la formación de especialistas son multiprofesionales, que agrupan varias especialidades. Así, el área familiar y comunitaria agrupa 26 plazas, 21 para médicos y 5 para enfermeras. La unidad de salud mental oferta tres plazas de MIR de psiquiatría, tres de psicología clínica (PIR) y tres de enfermera EIR. Las otras dos unidades multiprofesionais son las de obstetricia y ginecología, con una plaza de MIR y dos de matrona, y Pediatría (tres de MIR y dos de EIR).

MIR e EIR del servicio de obstetricia y ginecología. | SERGAS

Además, Anestesiología y reanimación convoca tres plazas; dos, medicina interna y radiodiagnóstico; y una análisis clínicos, aparato digestivo, angiología y cirugía vascular, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía general y del aparato digestivo, dermatología, farmacia hospitalaria, hematología y hemoterapia, medicina intensiva, medicina preventiva y salud pública, medicina del trabajo, urgencias y emergencias, microbiología y parasitología, nefrología, neumología, oftalmología, oncología médica, otorrinolaringología y urología.

El área sanitaria, que lleva más de medio siglo formando especialistas, organiza visita de candidatos interesados en estas plazas, de la mano de tutores y residentes actuales, para que conozcan la realidad asistencial con los protagonistas.