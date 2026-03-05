Aplazan la vista por el hurto de un móvil al no presentarse el denunciante

El juicio previsto en el Penal 1 de Ourense contra un acusado de un delito de hurto y estafa ha quedado suspendido hasta el 4 de junio por la incomparecencia del denunciante y la ausencia de citación de dos testigos.

Según se recoge en el escrito fiscal, el 9 de diciembre de 2022, el acusado, que se encuentra en prisión, se hizo con el móvil de la víctima y «con ánimo de injusto beneficio», hizo pagos mediante Bizum y transferencias sin el consentimiento de su propietario, hasta 2.513,84 euros. Por estos hechos, Fiscalía le atribuye un delito leve de hurto y otro de estafa. Solicita por el primero el pago de una multa de dos meses a razón de 10 euros al día y por el segundo la pena de 1 año y 6 meses de prisión.