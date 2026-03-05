Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor

Las lluvias, que regresaron este jueves a Galicia, son un factor de riesgo a la hora de conducir y es preciso extremar la precaución y adecuar la velocidad, aunque la Guardia Civil baraja una somnolencia del conductor como posible causa de un aparatoso siniestro de tráfico registrado en la N-525, en el municipio ourensano de Piñor. Una familia —padres e hija— regresaban de A Coruña y sufrieron un accidente en el kilómetro 270. Su turismo se salió de la calzada y colisionó contra una casa deshabitada, en el margen de la carretera.

El conductor resultó herido leve, mientras que las dos acompañantes, que ocupaban el asiento delantero y trasero, sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Ourense. Según la primera estimación en el lugar del suceso, y a la espera del examen más pormenorizado en el CHUO, una de las personas afectadas tenía la nariz rota y la otra, una fractura en una pierna. La Guardia Civil informa de que el conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas.

Según la central de emergencias 112 Galicia, fue necesario excarcelar a una de las personas afectadas, que no conseguía salir del vehículo. El siniestro de tráfico tuvo lugar a las 16:50 horas. En el operativo de asistencia a los heridos participaron profesionales del 061 y también fueron movilizados los bomberos de O Carballiño y Protección Civil de Piñor. Los efectivos de rescate emplearon material de excarcelación para liberar a la persona atrapada.

Casi una hora más tarde, otro accidente de circulación con varios heridos tuvo lugar en Carballeda de Valdeorras. Según el 112, seis personas resultaron heridas por una colisión entre dos furgonetas, un accidente registrado a las 17:40 horas entre los kilómetros 12 y 13 de la carretera OU-122. La central de coordinación de la respuesta a las emergencias movilizó al 061, a los bomberos del GES de Valdeorras y a la Guardia Civil de Tráfico. Según el parte informativo del 112, los servicios de emergencia pudieron confirmar que había un total de seis heridos a causa de este siniestro de tráfico, aunque todos en principio de carácter leve.