5.800 beneficiarios en Ourense del kit digital

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, subraya que el kit digital supone «un antes y un después» en la modernización del pequeño tejido empresarial, con 5.800 beneficiados en la provincia. El subdelegado comprobó en una peluquería de la ciudad los efectos de este plan. La inversión del Ministerio para la Transformación Digital alcanza los 23 millones de euros en Ourense. El 61% de los beneficiarios en la provincia son autónomos, mientras que el 39% son pequeñas y medianas empresas. La iniciativa permite soluciones en áreas como comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad, web o redes sociales.