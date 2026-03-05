5.800 beneficiarios en Ourense del kit digital
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, subraya que el kit digital supone «un antes y un después» en la modernización del pequeño tejido empresarial, con 5.800 beneficiados en la provincia. El subdelegado comprobó en una peluquería de la ciudad los efectos de este plan. La inversión del Ministerio para la Transformación Digital alcanza los 23 millones de euros en Ourense. El 61% de los beneficiarios en la provincia son autónomos, mientras que el 39% son pequeñas y medianas empresas. La iniciativa permite soluciones en áreas como comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguridad, web o redes sociales.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia