Mercado y área hostelera y de ocio en la futura plaza de O Carballiño

El sobrio edificio de piedra que acoge la plaza de abastos en O Carballiño está a punto de cumplir un siglo, desde que en 1929 se abrió al público este inmueble, que alberga el espacio de ventas y compras minoristas de productos de proximidad, del campo y el mar. La nueva vida proyectada para este lugar, emplazado en la avenida Julio Rodríguez Soto, en el corazón del núcleo urbano, pretende dinamizar la actividad comercial con propuestas complementarias, como la gastronomía y el ocio. El Concello presentó este martes el proyecto para modernizar el edificio del mercado, dotándolo de más usos y actividades, con una reforma integral de 1,5 millones de euros. Se creará un área de gastronomía, degustación y ocio en la planta superior —en la baja se habilitarán 20 puestos de los placeros—, y también se mejorará la zona exterior del inmueble. «Esta reforma vai supoñer un cambio total da praza, que queremos viva, con actividades, dinámica», destaca el alcalde en funciones, José Castro.

Traslado de los comerciantes

Las ayudas de la Xunta para revitalizar los mercados de abastos en Galicia serán de aplicación en el caso de O Carballiño. La concejala de Comercio, Diana González, explicó ayer, en la presentación de la iniciativa, los trámites realizados por el gobierno local. «Nunha primeira fase, fixemos o anteproxecto, coa diagnose da situación da praza e dos futuros usos, e demos formación aos praceiros. Nunha segunda fase, fixemos o proxecto final da reforma, que inclúe o estudo de traslado para os praceiros durante o tempo de execución da obra, así como outra formación con eles». La primera y la segunda fase fueron financiadas en un 80% por la Xunta y un 20% por el Concello. El consistorio ultima la firma de un convenio de colaboración con la Diputación para conseguir la financiación de la reforma.