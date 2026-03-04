A juicio por amenazar de muerte a un vecino con un azadón

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense celebró ayer la audiencia previa contra un vecino de Celme—Rairiz de Veiga— acusado de amenazar a otro residente de la aldea y de quebrantar una condena previa. Hechos por los que se enfrenta a 2 años de cárcel. La vista concluyó sin acuerdo entre las partes, por lo que el juicio quedó señalado para el próximo 29 de abril.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 30 de julio de 2025, sobre las 20.00 horas, cuando el procesado acudió con un azadón a las inmediaciones de la vivienda de su vecino. Una vez allí— siempre según la versión fiscal— el acusado alzó la herramienta y le gritó que lo iba a matar, intentando alcanzarlo con ella. La supuesta víctima logró refugiarse en el interior del inmueble, momento en el que el investigado habría golpeado con el azadón la puerta metálica de la casa, causando daños valorados en 102,85 euros, mientras reiteraba las amenazas.

El fiscal sostiene además que el acusado sabía que ese mismo día debía permanecer en su domicilio en cumplimiento de una pena de localización permanente, fijada como responsabilidad personal subsidiaria por el impago de una multa impuesta por un procedimiento de delito leve.

Por estos hechos, el acusado se encuentra en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2025.