La futura circunvalación de O Barco moviliza una inversión de 60 millones

«Esta infraestrutura permitirá liberar do tráfico pesado, o que reducirá o ruído, a contaminación e o deterioro do firme, gañando seguridade viaria e espazo para as actividades cotiás», destaca el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, sobre la futura carretera de conexión entre la N-120 y la N-536, conocida como la circunvalación de O Barco de Valdeorras, en la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invierte más de 60 millones de euros, incluyendo la ejecución de la obra, las expropiaciones y asistencias técnicas de redacción del proyecto, control y vigilancia.

La infraestructura será clave en la comarca y contribuirá a mejorar la competitividad y eficiencia de las empresas de pizarra — el motor económico de Valdeorras—, al reducir los tiempos de conducción y elevar la seguridad vial.

Con una longitud de 5,6 kilómetros, la nueva infraestructura se inicia en Sobradelo, en el punto kilométrico 41,5 de la N-536, en la intersección con la OU-122, y finaliza en el punto kilométrico 453,4 de la N-120, en O Barco.

Hasta el momento, la ejecución de los trabajos supera al 65%. Se encuentran muy avanzados los trabajos en los viaductos principales sobre los ríos Sil y Cigüeño —de 405 metros de longitud y 258, respectivamente—, así como el túnel del Monte do Serro, otro de los hitos del trazado de esta carretera, cuyo trazado incluye seis viaductos, tres pasos superiores y un paso inferior. La obra preservará la antigua Ponte de Candís y la explotación romana de oro de Veiga.