Se enfrentan a ser deportados por robar más de 1.400 euros en perfumes

El juicio por un delito de hurto previsto este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense tuvo que ser aplazado por un problema en las citaciones. Los acusados se enfrentan a la expulsión del territorio nacional durante 5 años.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, los hechos se remontan al 26 de marzo de 2021, fecha en la que la Fiscalía sostiene que ambos acusados— una mujer ecuatoriana y un hombre venezolano— actuaron de común acuerdo y con intención de obtener un beneficio económico en el interior de una perfumería de la calle Concordia.

Según la versión fiscal, mientras uno de los acusados entretenía a una dependienta, el otro cogía perfumes y los depositaba en una cesta. Posteriormente, se los entregaba a su acompañante, que los ocultaba en el interior de su bolso de mano para abandonar el local sin abonarlos. En total, habrían sustraído 24 perfumes, valorados individualmente y cuyo importe conjunto asciende a 1.403,81 euros.

Los dos acusados, que carecen de antecedentes penales, no han aportado —según recoge el escrito— documentación que acredite su situación administrativa en España ni consta certificación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras sobre su residencia legal.

Por ello, Fiscalía solicitaba una pena de prisión de 16 meses, pero en sentencia, en caso de condena, pide que la eventual pena privativa de libertad sea sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante cinco años. A mayores, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que indemnicen conjunta y solidariamente al establecimiento comercial con los 1.403,81 euros sustraídos. n