Economía municipal
La Conta Xeral del Concello de 2024 preocupa a la oposición
La Comisión Especial de Cuentas le dio el visto bueno con un año de retraso y gestión «anómala», según el PP
Redacción
La Comisión Especial de Cuentas, dio el visto bueno a la Conta Xeral del Concello de Ourense correspondiente al ejercicio económico de 2024, con los votos a favor del grupo de gobierno de DO y gracias a la abstención de los demás grupos de la corporación municipal (PP, PSdeG-PSOE y BNG).
Pero lo que el alcalde, Gonzalo Jácome ve como un éxito y un aval a su gestión económica ha sido denostado por la oposición que critica en general ese año de retraso en presentarla. Además según el PP es «anómalo y preocupante» y muestra «un grave problema de planificación y ejecución económica por parte del alcalde».
El portavoz del BNG, Luis Seara además de esa demora que afecta a toda la gestión del Concello, la Conta Xeral demuestran que se movieron en 2024 un total 116 millones a través de procedimientos que deben ser esporádicos, como las modificaciones extraordinarias. Según Luis Seara, no coincide tampoco la lista de bienes patrimoniales con la real, y destaca «la sangría de las concesiones en precario , que genera un agujero y sitúa al Concello casi en quiebra técnica» con deudas de más de 50 millones de euros.
Desde el PP la portavoz Ana Méndez advierte e que este retraso en presentar las cuentas no es una cuestión meramente formal, sino que tiene consecuencias directas para la ciudad. «Muchas convocatorias de subvenciones exigen tener las cuentas generales actualizadas. Si en 2026 seguimos arrastrando este desfase, Ourense continuará teniendo dificultades para acceder a determinados fondos y oportunidades de financiación», advierte la portavoz popular en el Concello.
