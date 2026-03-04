Condenados en Ourense por robos de arte sacro en iglesias: la pista inicial fue la venta de objetos por trozos en un comercio de oro y plata de O Carballiño

La venta de 31 trozos de plata y de dos partes de un cáliz en un comercio de O Carballiño, especializado en la compra de todo tipo de piezas de oro y plata al peso, puso a la Guardia Civil sobre la pista, para identificar a dos sospechosos y poder tirar del hilo hasta acabar destapando una importante operación en 2022 contra el robo de arte sacro en varias iglesias y rectorales de zonas rurales de las provincias de Pontevedra y Ourense. Se recuperaron más de un centenar de piezas de valor histórico datadas entre los siglos XVI y XVIII y se esclarecieron casi una veintena de robos de objetos litúrgicos y religiosos. Fueron detenidas ocho personas en la fase de explotación de la llamada operación ‘Cinquecento-Templo Sagrado’. La causa fue dirigida por el juzgado instructor 2 de O Carballiño, que posteriormente remitió distintas piezas a los juzgados con competencia territorial en las que ocurrieron los hechos, como Pontevedra y Ribadavia. Este miércoles llegó a juicio, a la Audiencia Provincial de Ourense, un procedimiento contra cuatro acusados por robos en templos de la comarca de O Carballiño.

Tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas, los cuatro implicados admiten la autoría de los hechos y se conforman con penas individuales de dos años de prisión —para el principal acusado, J. J. R.—, de un año de prisión para otros dos coautores de robos —la pareja y el hermano del anterior, Y. G. J. y A. J. R., respectivamente—, y 6 meses para el responsable del delito de receptación, A. J. F.

La Fiscalía reconoce que concurren en los cuatro las atenuantes de dilaciones indebidas —muy cualificada, porque la causa estuvo más de un año paralizada entre el final de la instrucción y el auto de procedimiento abreviado—, y también de confesión. En el caso del supuesto cabecilla pesa la agravante de reincidencia, porque antes de estos hechos ya fue sentenciado por robo con fuerza. En la actualidad está en prisión, por delitos contra la seguridad vial. El receptador compareció en la vista por videoconferencia.

El acuerdo de conformidad zanja esta pieza de la operación ‘Cinquecento’ con una sentencia que será firme. La Audiencia Provincial decidirá, en la fase procesal de ejecución, si los acusados reciben el beneficio de la suspensión de la pena de prisión, como pretenden las defensas. El tribunal atenderá si se cumplen los requisitos legales para la no ejecución de la prisión, previo informe de la Fiscalía sobre cada uno. El ministerio público pide en su escrito de conclusiones que el Obispado de Ourense sea indemnizado con la cifra que se determine por los perjuicios causados con estos robos. La Iglesia fue oficiada por la autoridad judicial, con la finalidad de ofrecerle la opción de ejercer acciones legales, y también para que aportara una valoración de los daños y los perjuicios sufridos, pero no realizó ninguna de las gestiones. El importe de indemnización correspondiente tendrá que fijarse con los trámites que se ordenen en la fase de ejecución de condena.

Varias piezas robadas en las iglesias de O Carballiño eran bienes «con un importante valor histórico y artístico para el patrimonio cultural de la zona, pertenecientes a una tipología abundante en la religiosidad gallega de la época», subraya la Fiscalía en su escrito.

J. J. R., el principal implicado, en cuyo domicilio y el de su pareja se incautaron algunos de los efectos robados, cometió un delito en la iglesia de Salamonde, en el municipio de San Amaro, entre la mañana del 13 de febrero de 2022 y la tarde del día siguiente. La puerta del santuario fue forzada. Desaparecieron seis imágenes de santos, tres petos, un cáliz y una cruz parroquial. La Guardia Civil consiguió recuperar tres tallas y dos petos, estos últimos datados en el siglo XVIII.

El mismo 14 de febrero, según se considera probado con el acuerdo de conformidad, J. J. R. acompañó al receptador, A. J. F., al establecimiento de O Carballiño, donde vendió los 31 trozos de plata, que pesaban 2.339 gramos. Le pagaron 350 euros. El 10 de marzo, el receptador regresó al comercio y vendió dos partes de un cáliz, con un peso total de 407 gramos, por un precio de 102 euros.

Entre la tarde del 9 de marzo de 2022 y la mañana del día 10, el supuesto cabecilla acudió a la iglesia de Santa María de Vilela, en Punxín. Accedió al templo después de violentar la puerta y se apropió de un sagrario, dos cálices, una imagen de un santo y una patena.

Robos entre hermanos y en pareja

J. y su pareja Y. cometieron robos juntos, según la sentencia de conformidad. La madrugada del 15 de agosto de 2022 forzaron la puerta de acceso a la casa rectoral de la iglesia de San Cibrao de Las, en San Amaro, que se encontraba deshabitada. Perforaron el depósito de gasóleo y se llevaron el combustible. Esa misma noche acudieron al santuario de la Virgen de la Saleta, en Astureses (Boborás), pero no se llevaron nada porque no lograron abrir la puerta del templo.

La madrugada del 24 de agosto de 2022 delinquieron juntos el principal acusado y su hermano, A. J. R., según admiten los implicados. Robaron gasóleo en la rectoral de San Cibrao de Las. esa misma noche acudieron también a un inmueble de Sagra, en O Carballiño, forzaron la puerta de acceso y se llevaron herramientas de zapatero y objetos de metal. En el inmueble contiguo, tras quebrar una ventana, entraron pero no se llevaron nada. El perjudicado renunció a ejercer acciones.

La madrugada del 7 de septiembre de 2022, el presunto acusado, y reincidente, delinquió en la iglesia de Santa Baia de Reádegos, en el municipio de O Irixo. Forzó la puerta de acceso al templo, se apropió de una imagen de San Antonio y de otra del Niño Jesús, así como de un sagrario de madera, una puerta de un sagrario, dos cálices eucarísticos, un incensario y una patena. La Guardia Civil consiguió recuperar todos los objetos y se los entregó al párroco en depósito. Los sagrarios y la talla del Niño Jesús fueron datados en el siglo XVIII.