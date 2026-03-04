El Colegio Santo Ángel celebra sus 100 años
El Colegio Santo Ángel celebrará hoy los actos principales de su centenario, que lleva conmemorando todo el curso. Será en el Auditorio Municipal de Ourense con una Gala Musical abierta al público de 10.00 a 13.00 horas. Mañan tendrá lugar una Eucaristía de acción de gracias en la Parroquia de Fátima del barrio del Couto, así como un acto cultural.
- «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
- «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
- Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
- Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
- Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido