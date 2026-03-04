El Colegio Santo Ángel celebra sus 100 años

El Colegio Santo Ángel celebrará hoy los actos principales de su centenario, que lleva conmemorando todo el curso. Será en el Auditorio Municipal de Ourense con una Gala Musical abierta al público de 10.00 a 13.00 horas. Mañan tendrá lugar una Eucaristía de acción de gracias en la Parroquia de Fátima del barrio del Couto, así como un acto cultural.