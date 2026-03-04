Servicios
Un ascensor mejorará la accesibilidad al centro de salud de A Valenzá
El proyecto, en fase de redacción, beneficiará en especial a personas con problemas de movilidad
J. F.
Para salvar la pronunciada pendiente entre la calle Bernabé y el centro de salud de A Valenzá, el Concello de Barbadás construirá un ascensor que permitirá mejorar la accesibilidad en la zona, beneficiando en especial a personas con dificultades de movilidad que acuden al centro sanitario. Es una demanda histórica de los vecinos. La intervención prevista por el Ayuntamiento está incluida en el plan EDIL. En la actualidad, el proyecto definitivo se encuentra en proceso de redacción, que correrá a cargo de Tragsa, contratada por la Diputación.
El teniente de alcalde y concejal de Obras, Daniel Rey, explicó en el pleno de este lunes las ventajas de la construcción de un elevador, en comparación con una rampa mecánica: un mantenimiento más sencillo y económico, así como un menor impacto en la vía, sin afectar a los estacionamientos. «O ascensor contará con dous andares, dúas paradas, unha primeira á altura das oficinas municipais e a segunda á altura do centro de saúde», indica Rey. A diario, cientos de personas acuden al centro de salud de A Valenzá, de manera que esta obra supondrá un avance para la accesibilidad de los pacientes y sus acompañantes, además de beneficiar a otros ciudadanos que salvarán la cuesta sin dificultad. «Mellorar a mobilidade da poboación foi sempre a prioridade deste proxecto», resalta Rey.
