Usaron datos de socios de Cruz Roja en tres estafas del bono de 100 euros

Hubo 250 perjudicados, según la Policía, por el uso indebido de sus datos en descargas sin su consentimiento los bonos de 100 euros que el Concello de Ourense activó en la primavera de 2023, para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería de la ciudad en la pospandemia. Todas las personas empadronadas en el municipio tenían derecho a esta ayuda, con independencia de su nivel de ingresos. La tramitación podía realizarse de manera presencial, con una cita, pero fundamentalmente se cursó a través de una web del Ayuntamiento, desde la que podía descargarse el bono en un móvil o un ordenador. Esa convocatoria, muy popular, con multitud de beneficiarios, dio lugar, también, a una gran cantidad de fraudes que llevan meses deparando varios juicios. Este lunes, en el Penal 1 de Ourense, dos acusados admitieron la autoría de tres fraudes entre los dos y aceptaron penas de prisión de 6 y 9 meses, respectivamente, que se suspenden, porque carecen de antecedentes. La condición es que no pueden delinquir en 2 años.

Los dos encausados eran compañeros de trabajo en una empresa que prestaba servicios a la Cruz Roja. Tenían acceso a datos de socios de la entidad y utilizaron los de tres para, sin consentimiento de ellos, descargar los bonos de 100 euros. Uno de los acusados descargó uno de los vales desde el teléfono de su tía, el 11 de abril de 2023. Ese día utilizó los datos de otro perjudicado para descargar otro vale, empleando en esa ocasión el móvil de su madre. Gastó el dinero, en los días siguientes, en un comercio de ropa y en locales de hostelería, incluidos un bar y en un pub de madrugada.

El otro encausado utilizó el 11 de abril de 2023 los datos de otra perjudicada y compró en una tienda de ropa por valor de 105 euros, entre el bono de esa afectada y 5 euros de uno de los vales que le cedió el otro acusado. El Concello emitió dos nuevos bonos, en total 200 euros, importe que el primer acusado ingresó antes del juicio, lo que le supone una atenuante de reparación del daño. La tercera perjudicada no solicitó al Ayuntamiento la restitución del vale, por lo que el otro encausado no tiene que indemnizar.