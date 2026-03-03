Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Primera edición de «Ourenclásica»

d. a.

Ourense

El Ateneo de Ourense, en colaboración con la Deputación provincial, presentó ayer la primera edición de «Ourenclásica», un nuevo festival musical que aspira a ser una cita referencial en los próximos años.

El festival se celebrará íntegramente en el Teatro Principal y contará con tres citas diferenciadas. Empezará este mismo sábado 7 con el recital del guitarrista brasileño-ourensano Marcos Díaz, que interpretará un amplio programa de danzas y cantos tanto brasileños como españoles. La música continuará el siguiente sábado 14, cuando la soprano Catina Bibiloni dea un recital lírico junto al pianista Manuel Burgueras. Y cerrará el día 21 de este mes, con el violinista de la casa José M. Álvarez Losada, acompañado al piano por Juan Carlos Cornelles.

TEMAS

Ourense: ADE y otros grados analizan las salidas laborales con profesionales del sector público y privado

Un estudio innovador del campus de Ourense analiza el polen y predice su calidad con IA

