El Ateneo de Ourense, en colaboración con la Deputación provincial, presentó ayer la primera edición de «Ourenclásica», un nuevo festival musical que aspira a ser una cita referencial en los próximos años.

El festival se celebrará íntegramente en el Teatro Principal y contará con tres citas diferenciadas. Empezará este mismo sábado 7 con el recital del guitarrista brasileño-ourensano Marcos Díaz, que interpretará un amplio programa de danzas y cantos tanto brasileños como españoles. La música continuará el siguiente sábado 14, cuando la soprano Catina Bibiloni dea un recital lírico junto al pianista Manuel Burgueras. Y cerrará el día 21 de este mes, con el violinista de la casa José M. Álvarez Losada, acompañado al piano por Juan Carlos Cornelles.