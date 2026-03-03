Ourense cierra enero y febrero sin muertes en siniestros de tráfico por primera vez

Desde que existen registros, es la primera vez que la provincia de Ourense termina los dos primeros meses del año con un balance de cero víctimas mortales en siniestros de tráfico. Enero y febrero han sido dos periodos en «blanco», sin muertes por problemas de seguridad vial. En el arranque de este año se han registrado en la provincia 4 heridos de gravedad y 58 leves.

Es un buen dato conseguido a pesar de las condiciones desfavorables de enero y febrero. En Ourense se sucedieron temporales de lluvias intensas y nevadas, que causaron varias restricciones a la circulación, y que también agravaron el mal estado del firme de varias infraestructuras, como por ejemplo la A-52 o la nacional N-120. Además, la protesta de ganaderos y agricultores mantuvo cortada casi un mes la autovía, desviando por el casco urbano de Xinzo varios miles de vehículos al día.

Álava, Jaén, Segovia y Salamanca son las únicas provincias españolas que, al igual que Ourense, han finalizado enero y febrero con cero fallecidos en siniestros viales. En cambio, otros territorios de Galicia y del entorno próximo sí han tenido que lamentar fallecimientos en accidentes de circulación. En lo que ha transcurrido de 2026, Lugo contabiliza 9 fallecidos, en A Coruña se han registrado 3, ha habido 2 víctimas mortales en Pontevedra y en Zamora, una.

La muerte de un hombre en un atropello ocurrido el pasado 25 de enero en la carretera N-525, en el municipio de Sandiás, un hecho que inicialmente se investigó como un posible accidente de tráfico, fue retirado por Tráfico de la estadística ante la sospecha de que fue un suicidio, por una presunta invasión voluntaria del vial.

Precaución con motos y bicis

Con la debida cautela que requiere la lectura de los datos sobre la siniestralidad vial, porque en la carretera pesa entre otros factores el azar, la tendencia es positiva. Desde el peor dato de la serie histórica, alcanzado en 1989, un año con 112 fallecidos en la provincia en siniestros de tráfico, la media anual de los últimos ejercicios se sitúa en el rango de 10 a 15 víctimas mortales. Los años 2013 y 2015 son los periodos con menos fallecidos en vías interurbanas, un total de 7 en ambos ejercicios.

Tras los resultados de enero y febrero, la prudencia no puede decaer. Con la llegada del buen tiempo aumentan otros riesgos, con más presencia en carretera de colectivos vulnerables, como ciclistas y motoristas. Además, el mal estado de algunas carreteras también obliga a ser precavidos.