Ourense: ADE y otros grados analizan las salidas laborales con profesionales del sector público y privado

De los creadores del «no se qué estudiar», llega ahora el «no sé qué hacer» después de la carrera. Y es que cada vez es más común ver a universitarios indecisos sobre su futuro a pocos años o meses de graduarse, principalmente en aquellas titulaciones cuyo nombre no se asocia directamente con una profesión determinada, o en las que el sector está en constante evolución.

En este sentido, siempre viene bien aprender del mercado con profesionales que ya trabajen en él, y eso fue precisamente lo que trató de hacer la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo en colaboración con el Colexio de Economistas de Ourense, que organizó ayer un taller de salidas profesionales. Los alumnos de los últimos cursos de ADE, así como sus dobles grados con Derecho e Ingeniería Informática, pudieron disfrutar de la sesión matinal informativa a través de la experiencia de diez trabajadores y trabajadoras con recorrido en el sector.

Lo público, una oportunidad

Las jornadas abordaron tanto las oportunidades en empresas e iniciativas privadas como el sector público, con el que comenzó el encuentro en la voz de María Santos-Ascarza Bacariza, profesora de Ciclos de Comercio en el CIFP Portovello. Con ella descubrieron la oportunidad de la docencia, la cual aunque no suele ser la primera opción de quienes entran en la carrera. Los requisitos indispensables para poder opositar, como explicaba Santos-Ascarza, son titularse de la carrera y realizar el máster de profesorado, pero incluyó también entre los «deseables como requisitos personales» tener ilusión, paciencia y muchas ganas de aprender.

Además de la oportunidad que supone tener un empleo fijo para el resto de la vida laboral, la docente señaló también como incentivo para convertirse en profesor o profesora de economía las oportunidades que llegarán en los próximos años: «Es un momento interesante para preparar oposiciones porque la plantilla está bastante en vegetación, y se prevé que vaya a haber jubilaciones próximamente», señaló. Los datos refuerzan sus palabras, pues la Consellería de Educación asume el reto de reemplazar a unos 13.000 maestros y profesores hasta 2040. A esto se le suma el ferviente interés por la Formación Profesional, que prácticamente asegura la convocatoria de oposiciones en este ámbito.

Esta oleada de jubilaciones puede también ser aprovechada en el resto de facetas públicas representadas en el taller. La Directora Xeral de Emprego Público de la Xunta de Galicia, Nuria Aguilar, habló sobre las opciones de funcionariado en la Administración Xeral; Félix Sánchez Alonso orientó sobre la Agencia Tributaria; y Mónica Legaspti, Interventora en la Deputación de Ourense, expuso las posibilidades de actuar como fiscal en los diferentes concellos de la provincia. Por la parte privada, llegaron diferentes opciones de la mano de profesionales de la banca (Carlos Díez), auditoría (Teresa Cuñarro), dirección comercial (Estela Bermello), asesoría y gestoría (Carmen Sampayo, presidenta del Colexio de Economistas de Ourense), el control económico (Luis Hermida) y el emprendimiento (Sabela Vila).

ADE, una de las carreras más solicitadas en el mercado laboral

Las opciones son más que diversas al terminar una carrera que, si por algo está destacando en los últimos años, es por su gran oferta laboral. De hecho, el Informe Infoempleo Adecco de 2024 sitúa a ADE como la titulación más demandada en las ofertas publicadas en dicho portal de empleo, y tres de cada diez puestos para graduados en Ciencias Universitarias y Jurídicas requerían esta carrera. Además, también se incluyen en el «top 10» de las carreras más buscadas en el mercado el doble grado de ADE y Derecho y la titulación de Ingeniería Informática, presentes en la charla.

Por otra parte, el U-Ranking de la Fundación BBVA e Ivie cifra que el 83,6 % de los egresados en Administración y Empresa estaban dados de alta en la Seguridad Social cuatro años después de su graduación. Eso sí, no todos recibieron recompensa por su etapa universitaria: solo el 41 % cotizaba en un grupo que requiere este nivel de estudios.