Más de mil familias beneficiarias al año del cheque bebé provincial

Ourense, entre los territorios con mayor índice de envejecimiento, rompió en 2025 una tendencia negativa de retroceso continuado desde hace más de una décadas en el número de nacimientos, con un aumento del 5,22% el año pasado, según los datos más recientes del INE, que registraron 1.331 alumbramientos el pasado ejercicio. Dos de cada tres madres tienen edades entre los 30 y 40 años, y hasta un 14% supera esta barrera. El acceso a una vivienda, la posibilidad de independizarse, la situación económica, la conciliación, cuestiones generacionales y, también, decisiones personales, son algunas de las diversas razones que influyen en la natalidad. Con el objetivo de fomentar el avance demográfica, y de prestar apoyo en los gastos de los primeros meses, la Diputación es una de las administraciones que cuenta con un cheque de ayudas para los padres para afrontar la nueva vida.

La Xunta ofrece la ‘Tarxeta Benvida’ y la administración provincial cuenta con la ‘ChegOU’. La edición de 2025 contó con 1.125 solicitudes y el 93% fueron admitidas. Hubo 1.054 familias beneficiarias. De cara a la edición de este 2026, la Diputación ha aprobado las bases y una partida de 400.000 euros, que puede ampliarse si es necesario.

«Non hai recortes nin improvisacións; senón estabilidade e compromiso para garantir que este apoio chegue a todos os fogares que o precisen», destaca el presidente provincial, Luis Menor sobre esta herramienta de apoyo a la natalidad ante el reto demográfico.

Las ayudas de 2025 oscilaron entre los 300 y 1.250 euros, en función del concello de empadronamiento y de las circunstancias familiares. En los municipios más afectados por la despoblación, el importe para los beneficiarios asciende a un total de 500 euros por tarjeta. Hubo 163 casos en 2025. También se abonan pluses por una discapacidad mayor del 33% —hasta 1.000 euros—, y por familia numerosa (250 euros a mayores).

La ‘ChegOU’ se materializa como tarjeta electrónica con la que hacer gastos de productos de higiene, alimentación y salud del bebé en farmacias, parafarmacias, ópticas, centros de audición y ortopedias.

Por segunda edición consecutiva será posible tramitar la solicitud mediante una herramienta digital, la firma biométrica vocal, que ofrece accesibilidad y seguridad, sin necesidad de certificado digital, pudiendo cumplir el trámite directamente desde el hospital tras el parto. El año pasado 170 solicitudes se realizaron con este método.

El plazo de solicitud de la edición de 2026 del programa se abrirá tras la publicación de la bases en el BOP, ampliándose hasta el 15 de enero de 2027 para los nacimientos registrados a finales de año.