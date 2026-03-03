Jácome anuncia la muerte del «lorito» de Democracia Ourensana
El alcalde de Ourense afirma que el ave tenía «siete meses» y que «una afección se lo terminó llevando ayer»
R. O.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha comunicado en su cuenta de X la muerte del «lorito» vinculado al entorno de Democracia Ourensana (DO), «que dejará un recuerdo imborrable entre la larga familia de DO, y entorno, que lo tratamos».
En el mensaje, el regidor asegura que el animal tenía «siete meses» y que «una afección se lo terminó llevando ayer».
«Pero no es su marcha lo que queremos comunicar; es su existencia», escribe Jácome, que acompaña el anuncio con cierta retranca y aprovecha para deslizar una burla hacia un periódico local con el que mantiene disputas. En el último tramo del tuit, afirma -en tono irónico- que el ave «era tan cariñoso que le gustaba tener periódicos de LR debajo».
