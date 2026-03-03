Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderProhibidas las mascotasHospitales Públicos GallegosSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Jácome anuncia la muerte del «lorito» de Democracia Ourensana

El alcalde de Ourense afirma que el ave tenía «siete meses» y que «una afección se lo terminó llevando ayer»

El loro de DO falleció el lunes.

El loro de DO falleció el lunes. / X

R. O.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha comunicado en su cuenta de X la muerte del «lorito» vinculado al entorno de Democracia Ourensana (DO), «que dejará un recuerdo imborrable entre la larga familia de DO, y entorno, que lo tratamos».

En el mensaje, el regidor asegura que el animal tenía «siete meses» y que «una afección se lo terminó llevando ayer».

Noticias relacionadas y más

«Pero no es su marcha lo que queremos comunicar; es su existencia», escribe Jácome, que acompaña el anuncio con cierta retranca y aprovecha para deslizar una burla hacia un periódico local con el que mantiene disputas. En el último tramo del tuit, afirma -en tono irónico- que el ave «era tan cariñoso que le gustaba tener periódicos de LR debajo».

TEMAS

  1. «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo
  2. «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
  3. Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
  4. El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
  5. La situación en la atención primaria causa malestar y el Sergas alude a las plazas creadas
  6. Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
  7. Emprendimiento con hilo y aguja: la historia de Madejas Tejerlo y su apuesta por lo local y lo auténtico desde el interior de Galicia
  8. Acusan a un vecino de matar a sus perros y le destrozan el coche

Jácome anuncia la muerte del «lorito» de Democracia Ourensana

El BNG propone recargos del IBI de viviendas vacías más de 2 años y sin salir al mercado

Usaron datos de socios de Cruz Roja en tres estafas del bono de 100 euros

Más de mil familias beneficiarias al año del cheque bebé provincial

El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido

El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido

Ourense cierra enero y febrero sin muertes en siniestros de tráfico por primera vez

Recurren al TSXG la sanción a una abogada por secundar la huelga

Condenado en Ourense por besar sin consentimiento a una compañera de trabajo menor de edad que sufrió «nerviosismo» y «temor»

Tracking Pixel Contents