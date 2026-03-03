Astronomía
El eclipse total de sol del 12 de agosto, visible en 15 concellos de Ourense
Redacción
Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, un 56,3% del territorio gallego podrá ver el eclipse total de sol del 12 de agosto. España será el único lugar territorio habitado desde el que será posible contemplar el fenómeno. En el caso de la provincia de Ourense, comenzará a las 19.33 horas y finalizará a las 21.23. El momento de mayor oscuridad será a las 20.30 horas.
El eclipse solar total, que no se ha podido apreciar en la Península Ibérica desde hace más de 120 años, se observará en 15 de los 92 concellos de la provincia de Ourense. En el resto se tratará de un fenómeno parcial. El último lugar de Galicia en el que se verá el eclipse completo será en el municipio de A Veiga, en la frontera con Porto (Zamora). El eclipse será justo antes de la Noche de las Perseidas.
Este lunes, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, presidió una reunión con los organismos estatales implicados en el operativo —Aemet, Guardia Civil, Policía, Adif o Renfe, entre otros organismos públicos— para «blindar la seguridad y facilitar la movilidad». El objetivo es poder disfrutar del fenómeno astronómico «con planificación, evitando accidentes, altercados y aglomeraciones».
