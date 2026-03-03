Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG propone recargos del IBI de viviendas vacías más de 2 años y sin salir al mercado

Redacción

Ourense

El BNG defenderá en el pleno de este viernes una moción basada en el real decreto que habilita a los Ayuntamientos a aplicar recargos sobre la cuota líquida del IBI a las viviendas que permanezcan desocupadas de forma permanente. La formación apunta a la elevada cantidad de viviendas desocupadas. «No caso da cidade de Ourense, estímase que arredor de 15.000 vivendas, o 21% do total, permanecen baleiras, unha cifra que evidencia un aproveitamento ineficiente do parque residencial». El BNG propone recargos en el IBE para inmuebles residenciales «que pertenzan a titulares de catro ou máis inmobles de uso residencial e que se atopen desocupados con carácter permanente e sen causa xustificada por un período superior a dous anos».

Los recargos que considera pertinentes aplicar el BNG serían de un 50% de la cuota del IBI para cada vivienda declarada desocupada por más de dos años, un 100% para las de más de tres años y un 50% adicional, acumulable a los recargos anteriores, para cada vivienda declarada desocupada, c cuando el propietario posúa dos o más viviendas en esta situación en el término municipal.

