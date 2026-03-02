O Carballiño decidirá hoy sobre la regulación de su vivero de empresas

El Concello de O Carballiño avanza en la creación de un vivero de empresas que servirá como impulso para nuevos proyectos en el municipio. El espacio, situado en la zona industrial del municipio, permitirá que emprendedores y pequeñas empresas dispongan de oficinas, salas de formación y reuniones, así como de servicios básicos como agua, luz y limpieza, durante los primeros cuatro años de funcionamiento. Hoy el pleno municipal decidirá si se aprueba la ordenanza que regula el uso y el precio público de las tres naves.

Las instalaciones están pensadas para empresas de reciente creación— no pueden tener más de 12 meses— o proyectos en desarrollo, que podrán ocupar las naves mientras consolidan su actividad. Con esta iniciativa, el gobierno local busca facilitar el inicio de negocios, generar empleo y reforzar la estructura económica de Carballiño y su comarca, donde ya operan más de 1.000 trabajadores en el área industrial.

El concelleiro de Turismo e Industria, Manuel Dacal, subraya que la idea es que los emprendedores tengan un entorno seguro y económico para poner en marcha sus ideas, con asesoramiento y apoyo durante los primeros años, antes de dar el salto a la autonomía empresarial.

Noticias relacionadas

Con este vivero, el Concello pretende no solo favorecer la creación de nuevas empresas, sino también dinamizar la economía local y ofrecer a los emprendedores un punto de partida sólido para crecer dentro del municipio, «fomentando la generación de empleo, aumentando la estructura productiva local y contribuyendo a la dinamización del concello y su área de influencia», valora el edil de Industria.