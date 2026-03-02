A licitación el complejo deportivo de Monterrei por casi un millón de euros

La Xunta de Galicia sacó a licitación en la plataforma de contratos públicos la gestión integral del complejo deportivo de Monterrei— donde se encuentra el parque acuático del Concello de Pereiro de Aguiar— para la campaña de este verano, con un presupuesto que roza el millón de euros.

La duración del contrato, que como novedad incluye también la gestión de la cafetería, se extiende desde mayo hasta septiembre y puede prorrogarse cuatro años más. El plazo de presentación de ofertas ya está abierto, las empresas aspirantes deberán acreditar, además de experiencia en prestaciones similares en los últimos tres años, la disponibilidad de los medios personales necesarios porque la empresa que gane el concurso tendrá que contratar a 30 socorristas con acreditación profesional; así como personal técnico sanitario, personal para mantenimiento, limpieza, portería, cafetería y equipo de supervisión. En total se prevé la contratación de más de 70 personas.

En la actualidad, en el parque acuático de este complejo deportivo están en marcha las obras de la fase 2 con la construcción de un río lento por un importe de casi 1,9 millones de euros, así como las fases 3 y 4 por importe de casi 1,85 millones de euros. Con todas ellas se completa el equipamiento ampliando la instalación con nuevos vasos y otros elementos lúdicos y deportivos, que la Xunta de Galicia garantiza que estarán ya en uso este verano.

Las instalaciones

En total, el presupuesto global de las instalaciones de esta área deportiva y de ocio ascenderá a cerca de 13 millones de euros de los que 9 fueron sufragados por el Ejecutivo autonómico, mientras que 3,6 restantes se enmarcan en un acuerdo firmado entre el gobierno gallego y la Diputación Provincial para garantizar la finalización del parque acuático.

Así pues, el complejo lúdico deportivo integra dos zonas diferenciadas. Por un lado, la zona deportiva con pista polideportiva de tenis, circuito de cross y pista de Pump track— ya ejecutadas— y por otra, el parque acuático del que se finalizó la primera fase con 7,8 millones de euros para la construcción del edificio principal, los servicios, los accesos, un área de toboganes y piscinas y una zona acuática infantil ya en funcionamiento.

El plazo de presentación de ofertas para el concurso de gestión integral termina el próximo 30 de marzo.