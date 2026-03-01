Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos

La Ribeira Sacra se prepara ya para esta Semana Santa 2026 con un creciente número de plazas hoteleras y en un momento muy vibrante por dos razones. Una de índole histórica, pues después de casi seis largos lustros de gestiones, este verano se sabrá si finalmente consigue la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Vista de los Cañones del Sil / Brais Lorenzo

El otro motivo, que según agencias y técnicos turísticos va a hacer especialmente única la opción turística en cualquiera de los concellos de Ourense o Lugo que integran la Ribeira Sacra, es porque viene adelantada la Semana Santa, y se celebra del 29 de marzo al 5 de abril. Respecto al año pasado, será unas semanas antes y en pleno inicio de la primavera.

Esto va a provocar que el viajero —indican las agencias turísticas que operan en la zona— pueda disfrutar de una floración que ya estará presente, con el amarillo del tojo y la retama, los colores rosados del brezo y el blanco de los cerezos. También se podrán ver los árboles cubiertos de grandes líquenes colgando de sus ramas y el musgo fluorescente en las rocas de todo el territorio.

Un destino al alza

Desde el Consorcio de la Ribeira Sacra no hay previsiones todavía de reservas; eso será en las próximas semanas. Pero sí saben que el número de plazas hoteleras en las distintas modalidades y categorías de hotel sigue subiendo y se acerca ya a las 10.000 plazas, porque «hace años que tiene tirón esta zona, pero ahora es ya un destino al alza y más con la perspectiva de esa declaración de la Unesco», indican.

Así que, con unas temperaturas con amplitud térmica entre mínimas en torno a los 10 ºC y máximas en torno a los 20 ºC, los programas están recibiendo ya las primeras solicitudes de precios y horarios.

Los aspectos clave, según las agencias, son los cruceros por los Cañones del Río Sil, una actividad esencial para ver la viticultura heroica desde el agua. También la Ruta de los Monasterios, con visitas al Monasterio de Santo Estevo, a Santa Cristina y al de San Salvador.

Las agencias ultiman ya la Ruta de Miradores, con visitas imprescindibles al Mirador de Vilouxe y a los Balcones de Madrid.

El enoturismo incorpora visitas y catas en bodegas de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, y también recorridos por las localidades de la Ribeira Sacra, desde Monforte de Lemos hasta Castro Caldelas.

Existen además opciones de participar en paquetes con circuitos de cuatro días, del 2 al 5 de abril en algunas promociones, y se recomienda reservar «con antelación, pues se prevé una amplia demanda, este año si cabe todavía más», indican, por esa situación de tránsito tan esperado del posible fallo de Patrimonio de la Humanidad.

Catamaranes

También los circuitos por los Cañones en catamarán tienen un horario especial desde el 28 de marzo al 5 de abril para dar servicio al turismo que llega a la Ribeira Sacra, con cuatro salidas al día en ese periodo.

Los precios que van a regir son de 13 euros para el billete ordinario; para mayores de 65 años, 10 euros el viaje; para niños entre 13 y 17 años, 10 euros; niños de 4 a 12 años, 5 euros el billete; y niños menores de 4 años, gratis. Serán viajes, al tratarse de esta época turística, de 1 hora y 30 minutos de duración, indican las agencias, y con guía turístico.

Pero además, los 23 municipios de Ourense y Lugo que se incluyen en el ámbito cultural y patrimonial de la Ribeira Sacra destacan también un amplio calendario de fiestas en esos días.

Fiestas en Semana Santa

Están desde la XXVI Feria del Vino de Amandi, en Sober, los días 27, 28 y 29 de marzo; citas como la procesión de Viernes Santo de Monforte el 3 de abril; la Feria del Vino de Quiroga, los días 3, 4 y 5 de abril; el Sábado Longo de Xunqueira de Espadanedo, los días 4 y 5 de abril, una jornada cultural con música y baile en este concello ourensano; o la Fiesta de Degustación de la Anguila, los días 4 y 5 de abril en Portomarín.

Ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco supone el reconocimiento internacional de que un lugar, sitio o monumento posee un «valor universal excepcional», comprometiendo a la nación donde se ubica a su máxima protección, conservación y difusión para generaciones futuras. Esta distinción no es solo honorífica, sino que conlleva ventajas económicas, mayor visibilidad turística y la cooperación técnica de la comunidad internacional para salvaguardar el sitio y medidas de protección, a menudo basadas en la Carta de París, para evitar su deterioro o destrucción.

Pero este largo recorrido que empezó a gestarse en el año 2001, con la incorporación como territorio único de la Ribeira Sacra en un listado de la Unesco, fue fructificando con los años hasta la aprobación en 2018 de la declaración de ese ámbito paisaje de Ourense y Lugo como bien de interés cultural.

Finalmente, tras un no que lejos de amilanar dio más fuerza, la Ribeira Sacra, candidata única de España, aspira a ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 2026 bajo la candidatura «Ribeira Sacra: Paisaje del Agua». Este reconocimiento destaca la excepcional relación entre el ser humano y el entorno geográfico de los ríos Sil y Miño, moldeado durante más de 1.500 años a través de viñedos en bancales, monasterios y patrimonio hidráulico.